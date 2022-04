Inundațiile și alunecările de teren au făcut peste 100 de morți în Filipine

În urma inundaţiilor și alunecărilor de teren cauzate de furtuna tropicală Megi, peste 100 de persoane și-au pierdut viața şi peste 200.000 de locuitori au fost strămutaţi. Este prima furtună care a lovit Filipine în acest an.

Peste 80 de decese au fost înregistrate după alunecările de teren

Cel mai mare număr de decese a fost raportat în Baybay City din provincia Leyte, aflat la 599 de kilometri sud de Manila, unde 81 de persoane decedate au fost recuperate după alunecările de teren, relatează DPA, citată de Agerpres.

Alte 31 de persoane au murit şi a inundaţiilor produse în apropiere de localitatea Abuyog, potrivit autorităților. Totodată, au fost înregistrate 9 decese în unele provincii afectate de Megi, care a lovit estul Arhipelagului Filipine la 10 aprilie, aducând ploi torenţiale, conform Agenţiei Naţionale de Gestionare a Dezastrelor.

Peste 200.000 de locuitori au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele în timp ce apele umflate de inundaţii au măturat sate întregi, iar versanţi suprasaturaţi de ploaie au dărâmat unele locuințe.

În urma furtunii au fost distruse case, culturi, şi infrastructură în valoare de aproximativ 137 de milioane de pesos (2,6 milioane de dolari americani), potrivit Agenţiei Naţionale de Gestionare a Dezastrelor.

Salvatorii continuă să caute oamenii dați dispăruți

Salvatorii continuau joi să sape prin stratul gros de noroi şi pământ în căutarea oamenilor dați dispăruţi în Baybay şi Abuyog.

a fost retrogradată la nivel de depresiune, iar conform biroului de meteorologie vremea urmează să se îmbunătăţească în zonele afectate.

Cel mai puternic taifun care a avut loc vreodată în Filipine a fost taifunul Haiyan, din 2013, care a ucis peste 6.000 de oameni şi a strămutat peste 4 milioane de persoane.

Megi, cunoscută în Filipine sub numele local Agaton, este prima furtună tropicală care a lovit ţara în acest an. De asemenea, arhipelagul filipinez este lovit în medie de 20 de cicloane tropicale în fiecare an.