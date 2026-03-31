Adrian Teampău
31 mart. 2026, 23:32
Steve Witkoff și Abbas Araghchi Sursa foto: X
Cuprins
  1. Iranul este în contact cu Statele Unite
  2. Ce solicită Masoud Pezeshkian?
  3. Iranul a revigorat piețele financiare cu acest anunț

Iranul a confirmat că a avut un schimb de mesaje cu Statele Unite pe tema încheierii războiului din Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe Abbas Araghchi a precizat că nu este vorba despre negocieri de pace. 

Abbas Araghchi a confirmat că a existat un schimb de mesaje cu Statele Unite, fie direct, fie prin intermediul prietenilor din regiune. Pe de altă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat într-o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, că Iranul vrea să pună capăt războiului

Iranul este în contact cu Statele Unite

Ministrul de Extene Abbas Araghchi, a confirmat pentru postul de televiziune Al Jazeera schimbul de mesaje cu Statele Unite. El a precizat că au fost contacte directe sau prin intermediul unor prieteni din regiune. A subliniat, însă, că acest lucru nu presupune că Iranul negociază cu Statele Unite.

„Primesc mesaje de la Witkoff direct, ca și până acum, iar acest lucru nu înseamnă că suntem în negocieri”, a spus ministrul de Externe iranian.

Este pentru prima oară când un oficial iranian de rang înalt confirmă existența unor contacte cu reprezentanții Statelor Unite. În acest context ministrul Abbas Araghchi a subliniat că forțele militare iraniene nu se tem de o eventuală invazie terestră a armatei americane.

„Îi așteptăm. (…) Nu cred că ar îndrăzni să facă așa ceva. Îi va aștepta o forță considerabilă. Dar nu noi suntem cei care au început acest război. Ne-am apărat și am făcut-o cu hotărâre”, a precizat oficialul iranian.

Ce solicită Masoud Pezeshkian?

Tot marți, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat într-o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, că Iranul are voința pentru a pune capăt războiului. El a solicitat garanții că această agresiune nu se va repeta. Totodsată, a precizat că, pentru a se ajunge la pace este nevoie de îndeplinirea unor cerințe esenșiale, după cum se arată într-un comunicat citat de Al Jazeera.

„Avem voința necesară pentru a încheia acest conflict, cu condiția ca cerințele esențiale să fie îndeplinite – în special garanțiile necesare pentru a preveni repetarea agresiunii”, a transmis Pezeshkian care a menționat în mod specific necesitatea garantării că agresiunea nu se va repeta

Anunțul președintelui iranian vine pe fondul unei inițiative externe, inițiată de China și de Pakistan care au propus un plan în cinci puncte pentru oprirea războiului.

Iranul a revigorat piețele financiare cu acest anunț

În urma acestor declarații, de la Teheran și a anunțului privind posibilitățile de încetare a conflictului, acțiunile de pe Wall Street au crescut rapid. Indicele Dow Jones Industrial Average a înregistrat un avans de 2,1%, atingând 49.164,55 puncte.

Indicele extins S&P 500 a urcat cu 2,5%, până la 6.503,08 puncte, iar indicele sectorului tehnologic, Nasdaq Composite, a înregistrat un salt de 3,6%, atingând valoarea de 21.533,15 puncte, conform datelor menționate în comunicare.

China şi Pakistanul și-au asumat rolul de mediatori pentru a împiedica escaladarea conflictuluidin Orientul Mijlociu. Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi şi ministrul de externe pakistanez Ishaq Dar au afirmat că dialogul şi diplomaţia sunt singura opţiune viabilă pentru a soluţiona conflictele. China este un partener al Iranului, dar nu a anunţat un sprijin militar pentru Teheran. Islamabadul este, la rândul său, un partener apropiat al Chinei în

În acest sens a fost elaborat un plan de pace care propune oprirea atacurilor contra civililor şi ţintelor non-militare, precum și a infrastructurilor energetice şi a uzinelor de desalinizare. De asemenea, se cere deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navele civile şi comerciale.

