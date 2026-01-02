După ce au dat unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei, furând 33 de milioane de euro dintr-o bancă, un grup de hoți a dat dovadă de o deosebită corectitudine la ieșirea din parcare.

Unde a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germania

Săptămâna trecută, un grup de hoți dădea unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germania. Au acționat întocmai ca în filmele de acțiune, distrugând unul dintre ziduri și pătrunzând în camera cutiilor de valori. Au plecat de la locul faptei cu aur, bani, și alte bunuri personale în valoare de aproximativ 33 de milioane de euro. Ținta a fost banca Sparkasse din Buer, o suburbie a orașului Gelsenkirchen.

Ancheta arată că banda de hoți, formată din două sau trei persoane, toate purtând cagule, a intrat în bancă prin parcarea auto.

Odată intrați înăuntru, au folosit echipamente speciale pentru a fora peretele din beton armat al seifului. Odată intrați în încăpere, au golit majoritatea celor 3.300 de casete de valori, care adăposteau bunurile a 2.700 de clienți. Experții estimează că operațiunea ar fi durat între două și patru ore.

Spargerea a trecut nedetectată zile întregi, poliția fiind alertată abia luni dimineață, când s-a declanșat o alarmă de incendiu în interiorul băncii.

Anchetatorii cred că jaful a avut loc în timpul zilelor de Crăciun sau în weekendul precedent.

Ce a făcut un grup de hoți după ce a furat aproape 33 de milioane de euro

Grupul de hoți a fost surprins după jaful istoric, achitându-și cu atenție și minuțiozitate, taxa de parcare. Înregistrările arată un bărbat mascat, într-un pulover gri și o cagulă, introducând nonșalant monede într-un parcometru. Introduce banii pe rând, cu o răbdare aproape comică.

Câteva momente mai târziu, se întoarce să pună mai mulți bani în aparat, asigurându-se că plătește suma corectă.

Un alt videoclip arată un alt membru al grupului ridicând bariera de parcare pentru complicele său, aflat într-o dubă Mercedes albă. Apoi face același lucru pentru a lăsa o mașină neagră să intre în parcare, relatează .

Înregistrările au fost inițial distribuite într-un grup WhatsApp creat de victimele jafului.