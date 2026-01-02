B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă

Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă

B1.ro
02 ian. 2026, 17:02
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Sursa foto: Pixabay / @reportyorym
Cuprins
  1. Unde a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germania
  2. Ce a făcut un grup de hoți după ce a furat aproape 33 de milioane de euro

După ce au dat unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei, furând 33 de milioane de euro dintr-o bancă, un grup de hoți a dat dovadă de o deosebită corectitudine la ieșirea din parcare.

Unde a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germania

Săptămâna trecută, un grup de hoți dădea unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germania. Au acționat întocmai ca în filmele de acțiune, distrugând unul dintre ziduri și pătrunzând în camera cutiilor de valori. Au plecat de la locul faptei cu aur, bani, bijuterii și alte bunuri personale în valoare de aproximativ 33 de milioane de euro. Ținta a fost banca Sparkasse din Buer, o suburbie a orașului Gelsenkirchen.

Ancheta arată că banda de hoți, formată din două sau trei persoane, toate purtând cagule, a intrat în bancă prin parcarea auto.

Odată intrați înăuntru, au folosit echipamente speciale pentru a fora peretele din beton armat al seifului. Odată intrați în încăpere, au golit majoritatea celor 3.300 de casete de valori, care adăposteau bunurile a 2.700 de clienți. Experții estimează că operațiunea ar fi durat între două și patru ore.

Spargerea a trecut nedetectată zile întregi, poliția fiind alertată abia luni dimineață, când s-a declanșat o alarmă de incendiu în interiorul băncii.

Anchetatorii cred că jaful a avut loc în timpul zilelor de Crăciun sau în weekendul precedent.

Ce a făcut un grup de hoți după ce a furat aproape 33 de milioane de euro

Grupul de hoți a fost surprins după jaful istoric, achitându-și cu atenție și minuțiozitate, taxa de parcare. Înregistrările arată un bărbat mascat, într-un pulover gri și o cagulă, introducând nonșalant monede într-un parcometru. Introduce banii pe rând, cu o răbdare aproape comică.

Câteva momente mai târziu, se întoarce să pună mai mulți bani în aparat, asigurându-se că plătește suma corectă.

Un alt videoclip arată un alt membru al grupului ridicând bariera de parcare pentru complicele său, aflat într-o dubă Mercedes albă. Apoi face același lucru pentru a lăsa o mașină neagră să intre în parcare, relatează Metro.

Înregistrările au fost inițial distribuite într-un grup WhatsApp creat de victimele jafului.

Tags:
Citește și...
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Externe
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Externe
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Externe
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Externe
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Externe
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
Externe
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Externe
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Externe
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Externe
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Ultima oră
20:01 - Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
19:52 - Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
19:28 - Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
19:12 - Chiriile în 2026 vor fi mai mari în toată țara. Experții avertizează asupra creșterilor de până la 15%
18:56 - Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
18:41 - Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
18:23 - Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
18:01 - Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
17:57 - Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
17:41 - Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026