JD Vance s-a plâns de durata discursului lui Trump. „Nu știu cum poți face asta”

a fost surprins în timp ce se plângea de durata discursului lui Donald Trump din Congres.

Înainte ca Trump să , vicepreședintele JD Vance și purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au avut o discuție care a fost surprinsă de microfonul de pe pupitru, conform

„Apropo, cred că discursul va fi grozav, dar nu știu cum poți face asta timp de 90 de minute”, i-a spus Vance lui Johnson.

„Cel mai greu a fost atunci când Biden și-a ținut discursul acela stupid în campanie”, a fost replica lui Johnson. Acesta a observat microfonul, apoi l-a împins pentru a putea continua conversația fără să fie auzită.

Johnson a participat la la discursul lui Biden, în 2024, fiind un discurs foarte puternic politic. Biden a folosit discursul pentru a-i asigura pe susținătorii partidului de capacitatea sa, având în vedere că ei se îndoiau cu aceasta.

BREAKING: During Trump’s address to Congress, House Speaker Mike Johnson kicks out Democratic Congressman Green after Democrats peacefully protest Trump’s remarks.

I guess free speech doesn’t apply when you’re criticizing Trump.

— Ed Krassenstein (@EdKrassen)