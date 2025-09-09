B1 Inregistrari!
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian

Adrian Teampău
09 sept. 2025, 22:11
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Oficialii emiratului Qatar au fost avertizați că urmează un atac iminent al Israelului asupra unor ținte din capitala Doha. Casa Albă a confirmat că a transmis un astfel de mesaj, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

Casa Albă susține că a informat Qatarul

Lovitura armatei israeliene, IDF, asupra unei clădiri din orașul Doha a făcut cinci victime, între care și un ofițer de poliție din emirat. Operațiunea, numită „Ziua Judecății” a urmărit să elimine liderii grupării Hamas care s-au stabilit în oraș. Armata israeliană l-a informat pe Donald Trump cu privire la intențiile sale, iar acesta a informat, la rândul său Qatarul, relatează AFP şi Reuters.

„Administraţia Trump a fost informată în această dimineaţă (marţi) de către armata americană. (…) Preşedintele Trump i-a ordonat imediat emisarului (Steve) Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, lucru pe care acesta l-a făcut”, a spus Karoline Leavitt în cadrul unei conferinţe de presă.

Pe de altă parte, Qatarul a negat însă că ar fi fost avertizat în prealabil de Statele Unite cu privire la atacurile israeliene, susţinând că a fost informat după începerea atacului care i-a vizat oficiali Hamas.

„Afirmaţiile conform cărora Qatarul a fost informat în prealabil despre atac sunt nefondate. Apelul unui oficial american a venit în timp ce exploziile se auzeau la Doha”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed Al-Ansari, pe reţeaua X.

Trump a vorbit cu părțile implicate

După atacul aerian lansat de Israel în Qatar, Donald Trump a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar și cu emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, a declarat Leavitt. Potrivit spuselor sale, atacul israelian împotriva unor oficiali ai grupării islamiste palestiniene Hamas în Doha „nu promovează obiectivele Israelului sau cele ale Americii”.

„Bombardamentele lansate în mod unilateral în Qatar, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune multe eforturi, cu mult curaj, şi care îşi asumă riscuri pentru a negocia pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a mai spus Karoline Leavitt.

Purtătoarea de cuvânt a spus că atacul l-a făcut pe preşedintele american să se simtă „foarte inconfortabil”. Ea a adăugat că eliminarea Hamas a fost „un obiectiv lăudabil”.

