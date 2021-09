Joe Biden a uitat numele premierului australian: Tipul acela de la Antipozi (VIDEO)

Președintele american a participat, alături de premierul Marii Britanii și cel al Australiei la semnarea unui tratat istoric pentru submarine nucleare. În timpul ceremoniei ce a avut loc video, șeful SUA a părut că a uitat numele premierului australian și i s-a adresat drept „tipul acela de la Antipozi”.

Momentul a fost surprins în timp ce Biden anunța semnarea unui nou acord acord istoric. Cei trei se aflau în videoconferință.

Noul parteneriat dintre SUA, Marea Britanie și Australia se numește Aukus și prevede faptul că Statele Unite va trimite tehnologia nucleară, pe care Australia urmează să o folosească la propulsia unei noi flote de submarine, în valoare de milioane de dolari, notează The Guardian.

Anunțul istoric a fost făcut în timpul unei videoconferințe. În timpul acesteia, Biden s-a întors către premierul britanic Boris Johnson și i-a mulțumit pentru cooperare.

„Îți mulțumesc Boris”, i s-a adresat șeful SUA, iar ulterior s-a întors spre premierul australian, dar părea să ezite la adresarea mesajului.

„Și vreau să-i mulțumesc acelui tip de la Antipozi. Mulțumesc foarte mult prietene” a spus Biden. Morisson i-a răspuns, în acel moment, ridicând degetul mare în semn de aprobare.

Într-un final, președintele Joe Biden i-a rostit numele premierului din Australia.

„Sunt onorat astăzi să mi se alăture doi dintre cei mai apropiați aliați ai Americii, Australia și Regatul Unit, pentru a lansa o nouă fază a cooperării trilaterale de securitate între țările noastre (…) Așa cum au spus prim-ministrul Morrison și prim-ministrul Johnson, vrea să vă mulțumesc pentru acest parteneriat”, a precizat Biden.

Situația în care pare că liderul SUA a făcut o gafă s-a virilizat în mediul online, în special pe Twitter.

Aceasta nu este prima dată când șeful SUA devine viral pe rețelele sociale pentru o gafă pe care ar fi făcut-o. În urmă cu câteva luni, Joe biden ar fi adormit în timpul întâlnirii cu premierul israelian, Naftali Bennett.

Președintele SUA, Joe Biden, l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Naftali Bennett, într-o premieră de la învestirea noului guvern din Israel, însă vizita a fost marcată de un moment mai puțin obișnuit – liderul american a dat impresia că a ațipit în timpul declarațiilor pe care le susțineau cei doi oficiali în Biroul Oval.

Imaginile de la eveniment au făcut înconjurul internetului. În timp ce premierul israelian își susținea discursul, președintele SUA a dat impresia că a adormit. Joe Biden a ținut capul plecat zeci de secunde, a închis ochii și a stat cu mâinile împreunate, fără să aibă vreo reacție.

Când Naftali Bennett a terminat de vorbit, Joe Biden a ridicat privirea și i-a mulțumit oficialului israelian.

WATCH: Joe Biden appears to doze off in the middle of a meeting with Israeli Prime Minister Naftali Bennett pic.twitter.com/2778gJGZI2

— The Post Millennial (@TPostMillennial) August 28, 2021