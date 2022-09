Joe Biden, mesaj către americanii afectați de uraganul Ian. Imagini apocaliptice din SUA: localități sub ape, case devastate, animale și oameni încercând să se salveze, coloane de ambulanțe pe autostrăzi(VIDEO)

ar putea cauza pierderi „substanţiale” de vieţi omeneşti în statul Florida şi ar putea deveni „cel mai periculos” care a lovit vreodată statul din sudul SUA a apreciat președintele SUA, joi, cu ocazia unei vizite la sediul Agenţiei Federale pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (FEMA).

Joe Biden a precizat și că, deși, deocamdată, „cifrele nu sunt clare”, autoritățile înregistrează rapoarte despre numărul de victime care ar putea fi „substanţial”.

Localități sub ape, case devastate, animale și oameni încercând să se salveze, coloane de ambulanțe pe autostrăzi

Imaginile postate de americani pe rețelele de socializare prezintă imagini copleșitoare ale ravagiilor pe care le-a făcut uraganul în calea sa: orașe sub ape, case devastate, animale și oameni încercând să se salveze, coloane de ambulanțe pe autostrăzi îndreptându-se sau venind de la locul dezastrului.

Ambulance convoy on I75 today heading to southern Florida to assist with Hurricane Ian efforts. The most ambulances I have ever seen in a convoy. I [email protected] north to cover the next landfall expected in South Carolina — Dan Whittaker (@severeforecast)

Orașe inundate și fără electricitate

Uraganul Ian şi-a continuat joi traseul distrugător spre Carolina de Sud, după ce a devastat coastele statului Florida, rămas în mare parte fără electricitate.

Aerial videos of Lee County and the city of Kissimmee, both in Florida, show some of the widespread destruction caused by Hurricane Ian. Latest storm updates: — The New York Times (@nytimes)

„Când condiţiile o vor permite, voi merge în Florida pentru a le mulţumi personal celor implicaţi în operaţiunile de salvare şi reconstrucţie”, a declarat în cursul unei vizite la sediul FEMA, preşedintele american citat de .

Full homes in Naples are now floating away as Hurricane Ian hits FLORIDA 😳🙏 — Daily Loud (@DailyLoud)

Meteorologii avertizează cu pericolul nu a trecut

din Statele Unite (NHC) a anunţat, joi, că uraganul Ian a scăzut în intensitate şi s-a transformat într-o furtună tropicală cu vânturi ce ating viteze de până la 105 km/h,

Autoritățile au averizat că există riscul unor efecte ale furtunii potenţial ucigaşe și prin creşterea nivelului apei de-a lungul coastelor Floridei, precum şi în statele învecinate Georgia şi Carolina de Sud.

Hurricane Ian’s full evolution yesterday in high resolution. A historic, catastrophic day across Florida. — Dakota Smith (@weatherdak)

Mii de militari trimiși în misiuni de salvare în zonele afectate

Aproximativ 3.200 de membri ai Gărzii Naţionale au fost trimişi în , potrivit Pentagonului, iar alţi 1.800 se îndreaptă spre acest stat american pentru a interveni în misiuni de salvare și siguranța populației.