Kadîrov a regizat o scenetă despre o falsă capitulare a Ucrainei. Un actor îl imită pe Zelenski semnând actul de supunere în fața Rusiei (VIDEO)

Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a pus la cale o scenetă în care un actor a fost angajat să joace rolul lui Zelenski. În imaginile regizate de liderul cecen, „peședintele ucrainean” semnează actul de capitulare a Ucrainei în fața Rusiei.

Kadîrov însuși a jucat în „actul artistic”, ținând mâna autoritar pe umărul falsului președinte ucrainean în timp ce acesta „semnează” cu litera Z, devenită simbolul agresiunii ruse din Ucraina.

„Dragi cetățeni! Eu, președintele Ucrainei, Comandantul Suprem al forțelor armate sunt de acord cu o capitulare necondiționată a tuturor forțelor noastre armate. Pe uscat, pe mare și în aer, de asemenea și a tuturor forțelor care acum se află sub comandă ucraineană. Garantez demilitarizarea completă și denazificarea Ucrainei timp de o lună, din ziua semnării actului de capitulare, imediat”, citește actorul care-l imită pe președintele ucrainean.

Actorul rostește „Ahmat este puterea”, sloganul trupelor cecene care ucid în Ucraina.

Temutul „actor șef” cecen își rezervă dreptul la ultima replică și spune: „Am demonstrat asta (că Ahmat este puterea), da. De mult timp trebuia să faci asta, de ce ai întârziat?”, adresându-se falsului președinte care semnează cu litera Z, simbolul războiului declanșat de Putin.

Clipul video a fost însoțit și de un mesaj: „În legătură cu înfrângerea forțelor ucrainene în Lugansk și eliberarea completă a republicii de invadatorii lui Bandera, Zelenski a semnat un act de capitulare necondiționată”.

Kadyrov published a parody video with Zelensky signing the surrender of Ukraine with the words „Akhmat is strong-Ahmat sila.”

— Spriteer (@spriteer_774400)