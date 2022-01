Kassym-Jomart Tokayev, președintele Kazahstanului, consideră că ordinea constituțională a fost restabilită, după ce Rusia și-a trimis o parte din trupe să apere interesele administrative

Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat vineri că ordinea constituțională a fost restabilită în cea mai mare parte în țara din Asia Centrală afectată de tulburări în această săptămână, a declarat biroul său, conform Reuters.

Ministerul de Interne din Kazahstan a transmis că 26 de „infractori înarmați” au fost „lichidați” și peste 3.000 dintre ei au fost reținuți, în timp ce 18 polițiști și soldați au fost uciși de la începutul protestelor.

„A fost lansată o operațiune antiteroristă. Forțele legii și ordinii lucrează din greu. Ordinea constituțională a fost restabilită în mare măsură în toate regiunile țării. Autoritățile locale dețin controlul asupra situației, dar teroriștii încă folosesc arme și deteriorează proprietățile cetățenilor. Prin urmare, acțiunile antiteroriste ar trebui continuate până când militanții sunt complet eliminați”, a spus Tokaev.

Rusia a trimis, joi, parașutiști pentru a ajuta la înăbușirea revoltei ce are loc la nivel național, în cadrul unuia dintre cei mai apropiați foști aliați sovietici ai Moscovei, ca parte a blocului de securitate CSTO condus de către Federația Rusă.

Tokayev se va adresa națiunii vineri, a spus administrația sa, cerând oamenilor din Almaty să-și limiteze călătoriile în jurul orașului în timp ce „căutarea bandiților rămași care se ascund este în desfășurare”.

Violențele au fost fără precedent într-un stat autoritar condus în acest fel încă din vremea sovietică de liderul Nursultan Nazarbayev , în vârstă de 81 de ani, care a ținut frâiele, în ciuda faptului că a demisionat, în urmă cu trei ani, din funcția de președinte.

Revolta, care a început ca proteste împotriva creșterii prețului gazului petrolifer lichefiat, a luat amploare miercuri, când protestatarii care scandau sloganuri împotriva lui Nazarbayev au luat cu asalt și au incendiat clădirile administrative din Almaty și alte orașe. Protestatarii au acuzat familia și aliații lui Nazarbayev că au acumulat bogății uriașe, în timp ce națiunea de 19 milioane locuitori a rămas săracă.

Succesorul lui Nazarbayev, Tokayev , la începutul acestei săptămâni, a dat vina pentru tulburări pe teroriștii pregătiți în străinătate.

