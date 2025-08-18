B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Prințul William și Kate Middleton se mută! Decizia radicală luată de cei doi

Prințul William și Kate Middleton se mută! Decizia radicală luată de cei doi

Ana Maria
18 aug. 2025, 17:50
Prințul William și Kate Middleton se mută! Decizia radicală luată de cei doi
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Stephen Lock

După trei ani petrecuți la Adelaide Cottage, Prințul William și Kate Middleton, împreună cu cei trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, se pregătesc pentru o nouă etapă. Familia regală se mută într-o reședință mai spațioasă din Windsor.

Cuprins:

  • Care va fi noua casă a familiei regale
  • Cine va plăti pentru renovarea  noii locuinţe
  • De ce familia regală simte nevoia unui nou început
  • În ce an a fost construită locuinţa unde se vor muta Kate şi William

Care va fi noua casă a familiei regale

Potrivit unei surse regale citate de The Sun, familia princiară va părăsi Adelaide Cottage pentru Forest Lodge, o vilă georgiană cu opt dormitoare, aflată la mică distanță de actuala reședință. Mutarea va avea loc până la sfârșitul acestui an, a confirmat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Cine va plăti pentru renovarea  noii locuinţe

Prințul William și Kate Middleton vor plăti din surse proprii renovarea Forest Lodge și vor achita chirie către stat. Moștenitorul Coroanei britanice beneficiază anual de aproximativ 30 de milioane de dolari din moșia Ducatului de Cornwall, sumă care le permite astfel de investiții.

De ce familia regală simte nevoia unui nou început

Mutarea vine după o perioadă intensă pentru cuplu. Prințesa Kate a finalizat vara trecută  chimioterapia împotriva cancerului, Regele Charles se află în continuare sub tratament, iar familia a trecut și prin pierderea Reginei Elisabeta în 2022. După trei ani la Adelaide Cottage, William și Kate doresc un nou început pentru ei și copiii lor, potrivit Click!.

În ce an a fost construită locuinţa unde se vor muta Kate şi William

Forest Lodge se află în Windsor Great Park și a fost construită în anii 1770, fiind extinsă la începutul secolului XX. Din 1972, vila figurează pe Lista Patrimoniului Național al Angliei ca monument de gradul II. Cel mai probabil, familia va continua să locuiască aici și după ce William și Kate vor deveni Rege și Regină.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Externe
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
Externe
Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
A primit cea mai bună ofertă din viața lui pentru un job și nu a ezitat să spună „da”. Ce a pățit un bărbat după ce a investigat situația
Externe
A primit cea mai bună ofertă din viața lui pentru un job și nu a ezitat să spună „da”. Ce a pățit un bărbat după ce a investigat situația
Discuții pentru viitorul Ucrainei la Washington. Liderii europeni se întâlnesc cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
Externe
Discuții pentru viitorul Ucrainei la Washington. Liderii europeni se întâlnesc cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
Motorul unui avion a luat foc în timpul zborului. Ce s-a întâmplat
Externe
Motorul unui avion a luat foc în timpul zborului. Ce s-a întâmplat
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou din partea delegației ruse din Alaska. Despre ce este vorba
Externe
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou din partea delegației ruse din Alaska. Despre ce este vorba
Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite
Externe
Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
Externe
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski
Externe
Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni
Externe
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni
Ultima oră
18:23 - Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
18:20 - Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
18:17 - O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
18:09 - Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
17:46 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
17:43 - Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
17:28 - Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
17:18 - Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
17:12 - Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”
16:56 - Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană. Ce a făcut președintele acolo și ce spun localnicii (VIDEO, FOTO)