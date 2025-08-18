Prințul William și Kate Middleton se mută! Decizia radicală luată de cei doi

După trei ani petrecuți la Adelaide Cottage, și , împreună cu cei trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, se pregătesc pentru o nouă etapă. Familia regală se mută într-o reședință mai spațioasă din Windsor.

Cuprins:

Care va fi noua casă a familiei regale

Cine va plăti pentru renovarea noii locuinţe

De ce familia regală simte nevoia unui nou început

În ce an a fost construită locuinţa unde se vor muta Kate şi William

Care va fi noua casă a familiei regale

Potrivit unei surse regale citate de The Sun, familia princiară va părăsi Adelaide Cottage pentru Forest Lodge, o vilă georgiană cu opt dormitoare, aflată la mică distanță de actuala reședință. Mutarea va avea loc până la sfârșitul acestui an, a confirmat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Cine va plăti pentru renovarea noii locuinţe

Prințul William și Kate Middleton vor plăti din surse proprii renovarea Forest Lodge și vor achita chirie către stat. Moștenitorul Coroanei britanice beneficiază anual de aproximativ 30 de milioane de dolari din moșia Ducatului de Cornwall, sumă care le permite astfel de investiții.

De ce familia regală simte nevoia unui nou început

Mutarea vine după o perioadă intensă pentru cuplu. Prințesa Kate a finalizat vara trecută chimioterapia împotriva cancerului, Regele Charles se află în continuare sub tratament, iar familia a trecut și prin pierderea Reginei Elisabeta în 2022. După trei ani la Adelaide Cottage, William și Kate doresc un nou început pentru ei și copiii lor, potrivit .

În ce an a fost construită locuinţa unde se vor muta Kate şi William

Forest Lodge se află în Windsor Great Park și a fost construită în anii 1770, fiind extinsă la începutul secolului XX. Din 1972, vila figurează pe Lista Patrimoniului Național al Angliei ca monument de gradul II. Cel mai probabil, familia va continua să locuiască aici și după ce William și Kate vor deveni Rege și Regină.