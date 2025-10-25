a lansat un atac asupra Kievului în noaptea de 24 spre 25 octombrie, vizând din nou capitala Ucrainei cu rachete balistice. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite.

Ce s-a întâmplat

Explozii au fost auzite în Kiev chiar înainte de ora locală 4 dimineața, potrivit

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a transmis că cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte 10 rănite.

Atacul a avut loc la doar câteva zile după cel mai recent atac la scară largă al Rusiei asupra orașelor ucrainene, din data de 22 octombrie. Atunci, atacul cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina a ucis șase persoane și a rănit cel puțin 44.

Zeci de drone

Rusia a lansat nouă rachete balistice Iskander-M din regiunile rusești Rostov și Kursk, împreună cu 62 de drone de atac și momeală de tip Shahed, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea aeriană a interceptat 50 de drone și patru rachete, dar 12 drone și cinci rachete au lovit patru locații.

Pagube semnificative

Tkachenko a raportat că mai multe incendii au izbucnit în „mai multe locații de pe malul stâng al orașului”. Acesta se referă la partea Kievului situată la est de râul Dnipro.

El a mai a declarat că pompierii au fost trimiși în districtele Darnytskyi și Desnianskyi ale orașului.

Incendii mari au fost raportate la clădiri nerezidențiale din districtele Desnianskyi și Darnytskyi, în timp ce în districtul Dniprovskyi, lovitura a deteriorat geamuri, vehicule și a lăsat un crater în curtea unei clădiri rezidențiale, au declarat oficialii locali.

O grădiniță a fost, de asemenea, avariată în districtul Dniprovskyi.

Atacuri intensificate

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în ultimele săptămâni înainte de iarnă.

Primarul Vitali Klitschko a avertizat, pe 23 octombrie, că orașul Kiev se pregătește pentru ceea ce ar putea însemna cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei.