La doi ani de la moartea soțului, o tânără a mâncat ultimul preparat gătit de acesta. „Era un bucătar mult mai bun decât mine”

La doi ani după ce și-a soțul ei a încetat din viață, Sabrina Chae a luat decizia de mânca ultimul gătit de bărbat pentru ea. Tânăra a filmat momentul emoționant și l-a postat ulterior pe rețelele de socializare.

Sabrina Chae și Tony Song erau împreună de șapte ani și căsătoriți de mai bine de doi ani în momentul în care s-a produs tragedia. Tânărul a încetat din viață în urma unui atac de cord, dar nu înainte de a-i găti Sabrinei pentru ultima dată.

„Iubea mâncarea și era atât de talentat”, a spus Sabrina, peste .

Cum a luat tânăra decizia de a păstra ultimul fel de mâncare preparat de soțul ei

După ce Tony a încetat din viață, Sabrina a luat decizia de a congela mâncarea gătită de el care mai rămăsese.

„Când m-am întors de la spital după ce Tony a murit, curry-ul încă stătea deoparte pentru că eu mâncasem cu câteva ore înainte”, a povestit Sabrina.

Tânăra nu a gândit mult decizia de a depozita mâncare gătită de fostul soț, inițial fiind doar un gest menit să o țină ocupată.

„Reacția mea inițială a fost doar să împachetez și să depozitez curry-ul. Habar nu aveam ce altceva să fac și încercam doar să mă țin ocupată”, a mai povestit femeia.

Mărturisile emoționante ale Sabrinei

Decizia de a mânca ultima masă gătită de soțul ei nu a fost nici pe departe una ușoară. Sabrina a decis acest lucru, în timp ce se pregătea să se mute din pe care cei doi au construit-o împreună.

„Am pus-o deoparte în mod intenționat pentru a fi una dintre ultimele mese pe care le voi mânca în casă, pentru că am simțit că va fi un moment cu adevărat special pentru mine. Am putut să mă conectez din nou cu Tony înainte să părăsesc casa pe care am construit-o împreună”, și-a explica Sabrina gestul.

Sabrina consideră că odată cu mâncarea ultimului preparat gătit de Tony a încheiat un capitol din viața ei și a început un altul.

„Nu am mâncat doar ceva ce făcuse el cu propriile sale mâini, ci mi-am luat bun de la acest preparat pe care l-a făcut și am trecut la următoarea etapă a vieții mele”, a spus ea.

Tony își manifesta iubirea gătind, spune Sabrina. „Era un bucătar mult mai bun decât mine. Îi plăcea mâncarea, îi plăcea să gătească și putea să facă cu adevărat orice îmi doream”.