B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie

Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie

Adrian Teampău
23 feb. 2026, 23:22
Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Laura Codruța Kovesi va fi înlocuită de un german
  2. Cine este Andres Ritter

Laura Codruța Kovesi își va încheia mandatul de procuror șef al Parchetului European (EPPO), în toamnă, pe 31 octombrie. Ea va fi înlocuită de un procuror german, Andres Ritter, care a primit votul Comisiei LIBE.

Laura Codruța Kovesi va fi înlocuită de un german

Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a transmis, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui Andres Ritter pentru funcţia de procuror-şef european. Germanul a primit 52 de voturi pentru numire şi 10 voturi împotrivă. De asemenea, au fost înregistrate 6 abţineri.  El o va înlocui, în funcția de şef al Biroului Procurorului Public European (EPPO) pe Laura Codruța Kovesi. Aceasta își încheie mandatul.

La 3 decembrie 2025, patru candidaţi selectaţi pentru acest post s-au prezentat la un interviu cu deputaţii europeni. După audiere, aceștia au votat, iar Ritter s-a detaşat drept candidatul preferat, cu 46 de voturi. Ceilalţi candidaţi au fost Stefano Castellani (11 voturi), Emilio Jesus Sanchez Ulled (şapte voturi) şi Ingrid Maschl-Clausen (patru voturi).

Procurorul-şef european este numit de comun acord între Parlamentul European şi Consiliul UE, iar ambele instituţii şi-au exprimat preliminar preferinţa pentru Ritter. Următoarea etapă este votul în plenul Parlamentului European, care a fost programat pentru luna pentru martie 2026.

Cine este Andres Ritter

Potrivit website-ului www.eppo.europa.eu, Andres Ritter, care va prelua mandatul de la Laura Codruța Kovesi, a devenit procuror în Germania în anul 1995. El a deţinut diferite funcţii, înainte de a ajunge procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în 2008. În perioada 2013-2020, a fost procuror-şef al Biroul Procurorului Public pentru infracţiuni economice şi securitate cibernetică, la Rostock.

Ritter este reprezentantul Germaniei la Asociaţia Internaţională a Judecătorilor şi membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene. În principal sunt vizate fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO, cu sediul la Luxemburg. Colegiul este prezidat de procurorul-şef european. Kovesi a fost numită în această funcție în octombrie 2019. De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.

Tags:
Citește și...
Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
Externe
Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
Externe
Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă
Externe
Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă
Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
Externe
Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Externe
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
Externe
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Externe
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Externe
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Externe
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Externe
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Ultima oră
23:39 - Ministrul Muncii a prezentat pachetul de solidaritate socială. Cum încercă Guvernul să sprijine pensionarii și familiile vulnerabile
23:19 - Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
23:18 - Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
22:59 - Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
22:54 - Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
22:44 - Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă
22:39 - Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
22:36 - Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
22:17 - Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
22:05 - Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”