Laura Codruța Kovesi își va încheia mandatul de procuror șef al Parchetului European (EPPO), în toamnă, pe 31 octombrie. Ea va fi înlocuită de un procuror german, Andres Ritter, care a primit votul Comisiei LIBE.

Laura Codruța Kovesi va fi înlocuită de un german

Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a transmis, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui pentru funcţia de procuror-şef european. Germanul a primit 52 de voturi pentru numire şi 10 voturi împotrivă. De asemenea, au fost înregistrate 6 abţineri. El o va înlocui, în funcția de şef al (EPPO) pe Laura Codruța Kovesi. Aceasta își încheie mandatul.

La 3 decembrie 2025, patru candidaţi selectaţi pentru acest post s-au prezentat la un interviu cu deputaţii europeni. După audiere, aceștia au votat, iar Ritter s-a detaşat drept candidatul preferat, cu 46 de voturi. Ceilalţi candidaţi au fost Stefano Castellani (11 voturi), Emilio Jesus Sanchez Ulled (şapte voturi) şi Ingrid Maschl-Clausen (patru voturi).

Procurorul-şef european este numit de comun acord între şi Consiliul UE, iar ambele instituţii şi-au exprimat preliminar preferinţa pentru Ritter. Următoarea etapă este votul în plenul Parlamentului European, care a fost programat pentru luna pentru martie 2026.

Cine este Andres Ritter

Potrivit website-ului , Andres Ritter, care va prelua mandatul de la Laura Codruța Kovesi, a devenit procuror în Germania în anul 1995. El a deţinut diferite funcţii, înainte de a ajunge procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în 2008. În perioada 2013-2020, a fost procuror-şef al Biroul Procurorului Public pentru infracţiuni economice şi securitate cibernetică, la Rostock.

Ritter este reprezentantul Germaniei la Asociaţia Internaţională a Judecătorilor şi membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene. În principal sunt vizate fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO, cu sediul la Luxemburg. Colegiul este prezidat de procurorul-şef european. Kovesi a fost numită în această funcție în octombrie 2019. De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.