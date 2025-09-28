Ministrul rus de externe Serghei a declarat sâmbătă că orice agresiune împotriva se va confrunta cu un „răspuns decisiv”. Acest avertisment vine în contextul în care Trump a cerut doborârea avioanelor rusești în cazul încălcării spațiului aerian al NATO.

Ce s-a întâmplat

Rusia a avertizat: orice agresiunea împotriva țării va primi „un răspuns decisiv”.

„Orice agresiune împotriva țării mele va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv. Nu ar trebui să existe nicio îndoială în această privință în rândul celor din NATO și UE care… le spun alegătorilor că războiul cu Rusia este inevitabil”, a declarat Lavrov, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, conform .

Ce a declarat Trump

Mesajul lui Lavrov vine după ce președintele american Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că susține ideea doborârii avioanelor rusești în cazul în care acestea încalcă spațiul aerian al NATO.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a reacționat la ce a spus Donald Trump.

„Dacă există încercări de a doborî orice obiect zburător, orice obiect… în spațiul nostru aerian, atunci cred că oamenii vor regreta foarte mult că au întreprins o încălcare atât de flagrantă a integrității noastre teritoriale și suveranității”, a spus el.

De asemenea, Lavrov a mai spus că doar „orbii politic” s-ar aștepta ca Ucraina să se întoarcă într-o zi la granițele pe care le avea înainte de invadarea Rusiei în 2022. Acesta a fost un răspuns indirect la afirmația lui Trump despre Kiev și recucerirea tuturor teritoriile ocupate de la Rusia.

Un dialog „sincer”

Lavrov a mai spus că Rusia speră la „un dialog sincer” cu SUA, indiferent de poziția lui Trump.

Conform ministrului rus, SUA și Rusia vor purta o a treia rundă de discuții în lunile următoare cu scopul de a îmbunătăți reciproc operațiunile ambasadei, care au fost sever reduse de un deceniu de expulzări diplomatice și alte restricții.