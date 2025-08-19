Donald Trump a declarat că speră ca Vladimir Putin să accepte un acord pentru încetarea războiului din Ucraina, dar a recunoscut că liderul de la Kremlin ar putea refuza orice compromis, ceea ce ar duce la o „situație dificilă”, informează .

Trump: „E posibil ca Putin să nu vrea o înțelegere”

Într-un interviu acordat programului „Fox & Friends”, președintele american a declarat că următoarele săptămâni vor arăta clar intențiile reale ale lui Vladimir Putin.

„Nu cred că va fi o problemă (să ajungem la o înțelegere), să fiu sincer cu voi. Cred că Putin e obosit de asta. Cred că toți sunt obosiți, dar nu se știe niciodată”, a spus Trump, citat de Reuters.

Promisiuni pentru Ucraina, dar fără trupe americane

Liderul de la Casa Albă a reamintit că nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina, dar a vorbit din nou despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Totuși, nu a oferit foarte multe detalii despre cum urmează să fie aplicate.

În urma întâlnirii de la Casa Albă în care s-au întâlnit atât președintele ucrainean cât și liderii europeni cu Donald Trump, s-au stabilit aceste garanții de securitate, și au fost privite cu optimism de către oficialii europeni. Însă rămân foarte multe întrebări despre cum va reuși Rusia să negocieze pacea.

Zelenski a vorbit despre întâlnirea de la Casa Albă și a numit-o un „pas major” pentru încheierea agresiunii ruse și pregătirea unui summit trilateral între Putin, Trump și Zelenski.

Ce a vorbit la telefon Trump cu Putin

Ieri, Casa Albă a postat o fotografie cu Trump care vorbea pe speaker cu . În urma discuțiilor acesta a spus că s-au început deja pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus și ucrainean, după întâlnirea ce a avut loc la Washington, privind pacea pe teritoriul Ucrainei.

Și Kremlinul a confirmat discuția dintre cei doi lideri, o discuție ce a durat 40 de minute, potrivit agențiilor de presă rusă. Cei doi ar fi vorbit despre creșterea nivelului de reprezentare în următoarea rundă de negocieri de pace cu .