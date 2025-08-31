B1 Inregistrari!
Lovitură ucraineană împotriva instalațiilor militare ruse. Depozit de explozibili distrus în regiunea Tula

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 17:21
Explozie Aleksin Sursa foto: X

Armata ucraineană a lansat un nou atac împotriva unor instalații militare rusești, amplasate în regiunea Tula. Un depozit subteran de explozibili a fost distrus de lovituri forțelor ucrainene.

Cuprins:

  • Care este miza atacurilor ucrainene
  • Ce informații circulă pe canale neoficiale
  • Care este varianta oficială a Rusiei

Care este miza atacurilor ucrainene

O operațiune militară desfășurată de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a distrus un obiectiv strategic sensibil al industriei militare ruse. Lovitura a avut loc în noaptea de sâmbătă, 30 august. Un depozit subteran de materiale explozive din cadrul combinatului chimic din orașul Aleksin, regiunea Tula, a fost distrus.

Autoritățile militare ucrainene au precizat că ținta a fost fost aleasă cu precizie, în condițiile în care miza Ucrainei în acest război de uzură este distrugerea capacităților rusești de a produce muniții la scară industrială.

Potrivit presei locale din regiunea Tula, în jurul orei 02:18 au fost raportate mai mule „bubuituri”, termen folosit de oficialii ruși, pentru a evita temenul explozie. Autoritățile ruse au comunicat, inițial, că ar fi fost vorba despre „fragmente ale unei drone” care s-ar fi prăbușit în incinta combinatului. Acestea nu au dat detalii despre natura exploziilor și nici de amploarea avariilor provocate.

Ce informații circulă pe canale neoficiale

Pe de altă parte, informațiile care circulă pe canale neoficiale indică o catastrofă de amploare. Locuitorii din Aleksin au publicat imagini cu un incendiu masiv și au relatat despre multiple explozii și despre echipaje de pompieri pompieri și ambulanțe care se deplasau spre combinat.

Sursele GUR confirmă că obiectivul lovit a fost un depozit de pulbere piroxilinică, compus exploziv esențial pentru muniția de infanterie, sistemele de artilerie și propulsia unor tipuri de rachete.

„Distrugerea acestui depozit afectează direct capacitatea complexului militar-industrial al Federației Ruse de a produce muniție”, a declarat o sursă din cadrul GUR.

Care este varianta oficială a Rusiei

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană ar fi interceptat mai multe drone, dar că nu există victime sau pagube semnificative. Oficialii ruși nu au dat publicității și imagini, de unde și suspiciunile cu privire la veridicitatea comunicărilor. De asemenea, au fost remarcate contradicții între relatările diferitelor instituții, comparativ cu cele ale localnicilor.

Astfel este alimentată suspiciunea că autoritățile ruse încearcă să minimalizeze pierderile semnificative într-un sector strategic.

Pentru Ucraina, operațiunea de la Aleksin s-a înscris într-o serie de lovituri coordonate asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia. În aceeași noapte, mai multe drone ucrainene au vizat rafinării din regiunile Samara și Krasnodar. Aceste zone găzduiesc importante capacități de procesare a țițeiului și producție de combustibil destinat armatei.

Statul Major General al Ucrainei a confirmat că atacurile fac parte dintr-o strategie menită să reducă capacitatea de alimentare logistică a forțelor ruse de pe front.

