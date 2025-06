Lui Elon Musk îi pare rău că s-a certat cu Trump. „Am mers prea departe, unele au fost deplasate”

Elon Musk regretă că s-a certat cu Donald Trump și și-a cerut scuze pentru postările pe care le-au pus pe X la adresa președintelui american despre care spune că au fost deplasate.

e X un mesaj în care spune că regretă că s-a certat cu liderul de la Casa Albă și crede că „războiul” cu Trump a mers mult prea departe, conform

„Regret unele postări despre preşedintele Donald Trump făcute săptămâna trecută. Am mers prea departe, unele au fost deplasate”, a scris Musk pe X.

În urmă cu patru zile, miliardarul american a șters o postare de pe X în care susținea că președintele american apare în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein. Postarea a fost făcută la scurt timp după ce presa americană a scris fonduri de zeci de miliarde și viitorul companiilor sale prin cearta cu Donald Trump. Dar, patronul Tesla a amenințat că vac rea un nou partid care va face concurență democraților și republicanilor.

Relația dintre cei doi a început să se răcească după ce Musk a criticat planul fiscal și după ce a renunțat la conducerea Departamentului de Eficienţă Guvernamentală (DOGE), instituție create pentru reducerea cheltuielilor administrației americane.

I regret some of my posts about President last week. They went too far.

