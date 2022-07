Luptătorii de la Azovstal au devenit prototipurile pentru figurinele LEGO

The Brothers Brick, un retailer Lego care dezvoltă seturi de construcție cu tematică militară, cu precizie istorică, și-a dedicat noile figuri apărătorilor ucraineni de la Mariupol, care se află acum în captivitate rusă.

Fondatorul companiei, Andrew Beecraft, a anunțat acest lucru pe Twitter, postând fotografiile corespunzătoare.

Forțele Armate ale Ucrainei, Garda Națională, voluntarii TrO și alți apărători ai Azovstal, care au rezistat la Mariupol aproape 3 luni, reținând astfel armata rusă și permițând Ucrainei să câștige bătălia pentru Kiev, a scris Beecraft.

În special, Bogdan Krotevich, șeful de stat major al regimentului Azov, au devenit prototipurile figurinelor. Acum ceva timp, un alt retailer Lego a lansat figurine ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

The Marines, guards, volunteers, and other who held out in Mariupol for nearly 3 months, bogging down the 🇷🇺 army and allowing 🇺🇦 to win the Battle of Kyiv.

(Custom minifigs – not official products.)

— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft)