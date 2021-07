MAE, atenționare pentru românii aflați în Grecia: Un incendiu puternic se manifestă în insula Kefalonia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că autoritățile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic, activ în perimetrul localităților Pastra, Kremmidi, Markopoulo, Katelios și Kato Katelios.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în tranzit sau în scop turistic în Republica Elenă să evite deplasările spre această insulă.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena +302106774035 și Consulatului General al României de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

Villages evacuated as wildfire is raging on #Kefalonia island #Greece https://t.co/EWvYUZyPda

— Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) July 4, 2021