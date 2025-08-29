B1 Inregistrari!
Trump, după atacul rusesc asupra Ucrainei: „Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului"

Trump, după atacul rusesc asupra Ucrainei: „Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 07:27
Trump, după atacul rusesc asupra Ucrainei: „Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Donald Trump a declarat, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, că „nu este mulțumit” de atacul Rusiei asupra Kievului, însă nu este nici „surprins”.

Cuprins

  • Ce spune Donald Trump
  • Două săptămâni

Ce spune Donald Trump

Trump „nu este mulţumit”, dar „nici surprins” de ultimul atac lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu 21 de morţi, printre care patru copii, conform Adevărul.

„Poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”, a menționat președintele american.

„Rusia a lansat acest atac împotriva Kievului şi, în acelaşi mod, Ucraina a lovit rafinării ruseşti”, a mai spus Karoline Leavitt, punând accent pe faptul că ambele părți poartă responsabilitatea pentru escaladarea violențelor.

Două săptămâni

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă există perspective pentru progrese în încercarea sa de mediere.

„Este o ură imensă între Putin și Zelenski”, a spus liderul american.

Acesta a mai declarat că va decide în această perioadă dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă va renunța complet la eforturile de negociere.

„Le voi spune că este lupta voastră”, a afirmat Trump, referindu-se la Rusia și Ucraina

