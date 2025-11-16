Locuitorii unui cartier din Munchen, Germania, au ajuns în pragul disperării din cauza unor cerșetori români care și-au făcut o tabără acolo. Deocamdată, autoritățile n-au găsit nicio rezolvare.
Cerșetorii și-au făcut o tabără sub un pod, în cartierul Hadern din Munchen. Ei cerșesc ziua, iar noaptea dorm pe saltele, în mijlocul gunoaielor.
Locuitorii cartierului se plâng de gunoaie, zgomot, fumul grătarelor și de șobolani.
„Vara, mai ales, e catastrofă. Fac focuri, grătare și noi luam tot fumul. Apoi gunoiul, zgomotul… E cu adevărat îngrozitor”, a spus o femeie, citată de presa locală.
Poliția a făcut peste 60 de controale și a evacuat zona de mai multe ori, numai că cerșetorii revin în același loc și-și refac tabăra.
De asemenea, oamenilor li s-a oferit cazare, dar au refuzat.
Iar idee montării unui gard în zonă s-a blocat în birocrație. O parte din teren e deținută de Direcția Autostrăzilor, iar altă parte e o proprietate privată.