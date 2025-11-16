Locuitorii unui cartier din Munchen, Germania, au ajuns în pragul disperării din cauza unor cerșetori români care și-au făcut o tabără acolo. Deocamdată, autoritățile n-au găsit nicio rezolvare.

Ce spun locuitorii cartierului despre acești cerșetori români

și-au făcut o tabără sub un pod, în cartierul Hadern din Munchen. Ei cerșesc ziua, iar noaptea dorm pe saltele, în mijlocul gunoaielor.

Locuitorii cartierului se plâng de gunoaie, zgomot, fumul grătarelor și de șobolani.

„Vara, mai ales, e catastrofă. Fac focuri, grătare și noi luam tot fumul. Apoi gunoiul, zgomotul… E cu adevărat îngrozitor”, a spus o femeie, citată de .

De ce nu reușesc autoritățile locale să rezolve problema

Poliția a făcut peste 60 de controale și a evacuat zona de mai multe ori, numai că cerșetorii revin în același loc și-și refac tabăra.

De asemenea, oamenilor li s-a oferit cazare, dar au refuzat.

Iar idee montării unui gard în zonă s-a blocat în birocrație. O parte din teren e deținută de Direcția Autostrăzilor, iar altă parte e o proprietate privată.