Maia Sandu, despre recunoașterea de către Ucraina a limbii române: „Salut declarația comună a președintelui Zelenski și a ministrului Ciolacu” / Ce a răspuns liderul de la Kiev

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi, 19 octombrie, prin intermediul unei postări pe Twitter că recunoașterea de către Ucraina a limbii române pentru comunitatea românească este „un demers important care întărește unitatea țărilor noastre”.

La scurt timp după publicarea mesajului, Volodimir Zelenski i-a răspuns subliniind viitorul european al celor două state.

„Salut declarația comună a președintelui Zelenski și a prim-ministrului Marcel CIolacu, prin care se confirmă limba română ca limbă oficială pentru comunitatea românească din Ucraina. Un demers important care întărește unitatea țărilor noastre”, a scris președinta Republicii Moldova, pe Twitter (X).

„Mă bucur că cooperarea noastră trilaterală dintre Ucraina, Moldova și România, se dezvoltă într-un ritm tot mai rapid. Ambele noastre națiuni se află pe calea aderării la UE. Ar trebui să ne construim viitorul european și să consolidăm Europa împreună”, a fost răspunsul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 18 octombrie, de la Kiev, că , nu limba moldovenească.

Tot el a declarat că autoritățile de la Kiev au decis, miercuri, recunoașterea limbii române ca limbă oficială a minorității române din Ucraina.

Dear , I am glad that our trilateral cooperation between Ukraine, Moldova, and Romania, develops at a growing pace. Both of our nations are on their path to joining the EU. We should build our European future and strengthen Europe together 🇺🇦🇲🇩

