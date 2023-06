Maia Sandu, după distrugerea barajului de lângă Herson: Suntem gata să oferim sprijin ca urmare a inundațiilor

a condamnat distrugerea barajului Nova Kahovka și a catalogat acțiunea drept crimă de război a Rusiei. Ea i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să ofere ajutor în cazul persoanelor afectate de inundații.

„Condamn cu tărie distrugerea barajului Nova Kahovka, în această dimineață”, a declarat Maia Sandu într-un mesaj pe Twitter, transmite Digi24.

„Faptul că Rusia alege obiective critice de infrastructură ca ținte echivalează cu o crimă de război”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului i s-a adresat în mod direct președintelui ucrainean, pentru a-i spune că autoritățile din Moldova le pot oferi sprijin persoanelor afectate de distrugerea barajului.

„(Domnule) președinte Zelenski, suntem pregătiți să oferim asistență ca urmare a inundațiilor și sprijin pentru a atenua impactul lor”, a transmis Maia Sandu.

I strongly condemn the destruction of the Nova Kakhovka Dam this morning.

Russia’s targeting of critical infrastructure amounts to war crimes.

President , we stand ready to provide assistance in response to the floods and support efforts to mitigate the impact

