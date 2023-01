Maia Sandu s-a întâlnit la Davos cu fiul lui Soros: „Mă bucur să văd pe unul dintre marii lideri ai lumii”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut din nou o întrevedere cu fiul magnatului american, George Soros, Alexander. De data aceasta, întâlnirea a avut loc la Forumul Economic Mondial, la Davos, Elveția. Despre aceasta, a anunțat Alexander Soros, pe twitter.

„Mă bucur să văd pe unul dintre marii lideri ai lumii, Președintele Republicii Moldova Maia Sandu la Davos”, a scris Alex Soros pe , citat de

Good to see one of the world’s great leaders Moldovan President in . 🇲🇩

— Alexander Soros, PhD (@AlexanderSoros)