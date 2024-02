Manifestație organizată de soțiile soldaților ruși în centrul Moscovei. Au fost reținuți zeci de oameni, majoritatea jurnaliști (FOTO, VIDEO)

Zeci de persoane au fost reținute de poliție, sâmbătă, în centrul Moscovei, la un protest organizați de soțiile unor soldați mobilizați de autoritățile ruse pentru războiul din Ucraina, susține un grup care militează pentru drepturile omului, potrivit .

Un grup care le reprezintă pe soțiile soldaților ruși a organizat la o manifestație în fața Kremlinului, sâmbătă, și a depus flori la Mormântul Ostașului Necunoscut. În marja evenimentului au fost reținute de poliție cel puțin 27 de persoane, susține OVD-Info.

🤔“They paid their debt – demobilization awaits them?” In moscow, the wives of those mobilized (who also came from the regions) came to the kremlin walls with flowers for the “Way Home” action, which has already become a weekly event. Women demand the return of their men from the…

Majoritatea oamenilor reținuți sunt jurnaliști, a adăugat OVD-Info, care spune că o parte dintre persoane au fost eliberate între timp.

Au fost efectuate rețineri și în alte zone din centrul Moscovei, a precizat OVD-Info.

Police in Moscow 🇷🇺 detained journalists who were covering the action of the wives of the mobilized soldiers.

The wives were also taken away.

— Jason Jay Smart (@officejjsmart)