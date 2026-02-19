Șeful diplomației americane, Marco Rubio, va efectua o vizită în Israel pe 28 februarie, într-un moment extrem de tensionat în relația dintre Statele Unite și . Anunțul a fost făcut de un oficial american, sub protecția anonimatului. Vizita vine într-un context marcat de avertismente repetate ale Washingtonului la adresa Teheranului și de reluarea unor discuții indirecte privind programul nuclear iranian.

Discuții la vârf la Ierusalim

Rubio va avea întrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Întâlnirea are loc la doar o săptămână după reuniunea inaugurală, organizată la Washington, a Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump, scrie Agerpres.

Netanyahu, care s-a aflat recent la Washington pentru discuții cu liderul de la Casa Albă, este cunoscut pentru poziția sa fermă față de Republica Islamică. Premierul israelian pledează de ani buni pentru o linie dură împotriva Teheranului, în special în ceea ce privește programul nuclear.

Amenințări și negocieri fragile

Președintele american a avertizat în repetate rânduri că Iranul riscă o intervenție militară dacă negocierile nu conduc la un acord privind activitățile nucleare. Mesajele transmise de Washington sugerează că Teheranul ar fi fost „sfătuit” să accepte un compromis pentru a evita un eventual atac american.

Statele Unite și Iranul, adversari declarați de peste patru decenii, au reluat pe 6 februarie, în Oman, discuțiile indirecte, primele după conflictul din iunie. Atunci, Israelul a lansat un atac asupra unor obiective iraniene, iar Washingtonul s-a alăturat pentru scurt timp operațiunilor, vizând instalații nucleare.

Marți, în apropiere de Geneva, cele două părți au încheiat a doua rundă de negocieri mediate de Oman. Discuțiile s-au desfășurat pe fondul consolidării prezenței militare americane în zona Golfului.

Departe de un acord

Cu toate că ambele părți au anunțat că vor continua dialogul, blocat anterior de războiul de 12 zile din iunie, oficialii au admis că diferențele rămân semnificative.

În acest context volatil, vizita lui Marco Rubio în Israel capătă o miză strategică majoră, atât pentru securitatea regională, cât și pentru echilibrul diplomatic dintre Washington, Ierusalim și Teheran.