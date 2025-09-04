Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a declarat că garanțiile de solicitate de preşedintele Volodimir sunt „absolut inacceptabile”.

Garanții de securitate

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a spus purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus, conform .

Ea a mai spus că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat ea.

Președintele Emmanuel Macron a declarat că europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”.

„Acum problema este de a cunoaşte sinceritatea Rusiei şi a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace SUA”, a adăugat el, cu o zi înainte de summitul „Coaliţiei Voinţei”.

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse. Aceasta este condusă de Regatul Unit şi Franţa.