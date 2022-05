Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova este de părere că emblematicul roman „1984” al scriitorului britanic George Orwell în Occident.

Maria Zaharova a venit cu acest comentariul în timpul unui eveniment de tip „Q & A” susținut sâmbătă în orașul Ekaterinburg, capitala regiunii Sverdlovsk din zona munților Urali.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a fost întrebată cum ar trebui rușii să răspundă rudelor sau prietenilor din străinătate care susțin că Rusia a devenit ca în romanul „1984” scris de George Orwell.

„Timp de mulți ani am crezut că Orwell descria totalitarismul. . Orwell scria despre sfârșitul liberalismului. El a scris despre cum liberalismul va duce lumea într-o fundătură. El nu scria despre URSS, el scria despre societatea în care trăia el, despre prăbușirea ideii de liberalism. Dar vi s-a impus noțiunea că scria despre voi”, a răspuns aceasta

„Așadar, spuneți-le că [Orwell] nu scria despre noi, ci despre ei. Spuneți-le ‘voi cei din străinătate trăiți într-o lume fantezistă în care oamenii sunt anulați’”, a adăugat Maria Zaharova, o aparentă referință la fenomenul „cancel culture” despre care se discută în Occident.

Liderul de la Kremlin, la sfârșitul lunii martie, a susținut la rândul său că Rusia ar fi o victimă a „cancel culture” din Occident, menționând că se încearcă „anularea poporului nostru”.

At a Q and A session in Yekaterinburg today, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova was asked how Russians should respond to friends and family abroad who tell them that Russia has become like Orwell’s 1984. Her answer is just something else

