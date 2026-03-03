Premierul canadian a ajuns marți la , într-o vizită oficială ce vizează consolidarea relațiilor economice și de securitate dintre Ottawa și Canberra. Agenda liderului de la Ottawa include întâlniri la nivel înalt, un discurs susținut în fața Parlamentului australian și discuții despre minerale critice, apărare și securitate economică, într-un context internațional tensionat.

Sosire la Sydney și întâlniri la nivel înalt

Mark Carney a aterizat în jurul prânzului (01:00 GMT) la Sydney, cel mai mare oraș din Australia. Miercuri, premierul canadian este programat să vorbească la o reuniune organizată de Lowy Institute, un think tank independent cu influență în domeniul politicii externe, scrie Agerpres.

Ulterior, el urmează să se întâlnească cu prim-ministrul australian Anthony Albanese și să se adreseze Parlamentului național în capitala Canberra.

Vizita are loc într-un moment în care Canada își redefinește prioritățile externe. Mark Carney a făcut din reducerea dependenței mari a țării sale de economia americană piatra de temelie a politicii sale economice externe, încercând să diversifice parteneriatele comerciale și strategice.

Mineralele critice și securitatea economică

Luni, el și omologul său indian au anunțat că au ajuns la mai multe acorduri, în special privind mineralele critice și aprovizionarea cu uraniu, semnalând o încălzire a relațiilor dintre ei.

Biroul lui Anthony Albanese l-a prezentat pe Mark Carney ca pe un lider care împărtășește aceleași idei și a declarat că vizita sa se va concentra pe securitatea economică și mineralele critice, din abundență în Australia, precum și pe apărare.

„Pe măsură ce țările noastre se confruntă cu noi provocări și oportunități, trebuie să ne adâncim cooperarea cu partenerii noștri pentru a ne promova interesele naționale”, a declarat prim-ministrul australian săptămâna trecută.

Australia este unul dintre principalii furnizori mondiali de litiu și alte resurse esențiale pentru tranziția energetică și industria tehnologică, iar Canada urmărește să își asigure accesul la aceste materiale strategice.

Context regional tensionat

Vizita are loc pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă o operațiune militară împotriva Iranului, care a dus la moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei și a determinat atacuri iraniene în Golf și împotriva Israelului ca răspuns.

Premierul canadian a afirmat sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa, iar prim-ministrul australian a susținut, de asemenea, atacurile americano-israeliene.

După Australia, șeful guvernului canadian urmează să viziteze Japonia, continuând astfel seria de demersuri diplomatice menite să întărească alianțele din regiunea Indo-Pacific și să reducă vulnerabilitățile economice ale Canadei.