B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”

Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”

B1.ro
13 ian. 2026, 23:04
Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cum a comentat Mark Ruffalo acțiunile lui Donald Trump din Venezuela
  2. Cum a răspuns Casa Albă declarațiilor actorului

Mark Ruffalo, actorul care îl interpretează pe Hulk, l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, în timpul unui interviu acordat pe covorul roșu la Globurile de Aur. Actorul, în vârstă de 58 de ani, s-a alăturat altor vedete în protestul împotriva administrației Trump la ceremonia de duminică de la Los Angeles, purtând insigne pe care scriu „BE GOOD” și „ICE OUT” în onoarea lui Renee Nicole Good, care a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis săptămâna trecută.

Întrebat de un jurnalist ce reprezenta insigna pe care o purta, Ruffalo s-a oprit și a spus: „Aceasta este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, relatează Independent.

Cum a comentat Mark Ruffalo acțiunile lui Donald Trump din Venezuela

Actorul a continuat să-l critice pe Trump pentru recentele operațiuni militare din Venezuela, adăugând: „Suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care am invadat-o ilegal. El spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria sa moralitate, dar tipul este un infractor condamnat; un violator condamnat. Este un pedofil.”

Trump a fost condamnat pentru 34 de capete de acuzare pentru falsificarea unor documente în mai 2024. La începutul acelui an, un juriu l-a găsit vinovat de abuz sexual asupra lui E. Jean Carroll în 1996, dar nu a fost niciodată condamnat, dat fiind faptul că a fost un proces civil. Însă, Trump nu a fost niciodată acuzat de pedofilie.

„Este cea mai rea ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip pentru cea mai puternică țară din lume, atunci suntem cu toții în mare bucluc”, a spus Ruffalo înainte de a concluziona: „Deci, asta (n.r. insigna) este pentru bine. Asta este pentru oamenii din Statele Unite care sunt terorizați și speriați astăzi. Știu că sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Și ceea ce văd întâmplându-se aici nu este America.”

Pe lângă Ruffalo, care a fost nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă TV, dar a pierdut în fața lui Noah Wyle, alte vedete care au purtat insignele campaniei pentru a protesta împotriva lui Trump și a ICE au fost Jean Smart, Wanda Sykes, Ariana Grande și Natasha Lyonne.

Cum a răspuns Casa Albă declarațiilor actorului

Când a fost solicitată un răspuns la comentariul lui Ruffalo, Casa Albă a direcționat The Independent către o postare pe X a directorului de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care îl numea pe Ruffalo „unul dintre cei mai răi actori din industrie”.

„Mai impresionant este că este o ființă umană și mai rea, fiindcă spune minciuni sfruntate, pentru că în adâncul sufletului se urăște pe sine că, în mod conștient, a supus publicul la prestația sa oribilă”, a spus Cheung.

Tags:
Citește și...
SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
Externe
SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Externe
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Un bărbat nevăzător a fost obligat să plătească datorii de 70.000 de euro, după ce nu a achitat facturile pe care nu le putea citi
Externe
Un bărbat nevăzător a fost obligat să plătească datorii de 70.000 de euro, după ce nu a achitat facturile pe care nu le putea citi
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
Externe
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
Externe
O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
Externe
Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
Trump avertizat să nu intervină militar în Iran. Mai mulți colaboratori și aliați îi cer să se tempereze
Externe
Trump avertizat să nu intervină militar în Iran. Mai mulți colaboratori și aliați îi cer să se tempereze
Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)
Externe
Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)
Paramount Skydance duce în instanță disputa cu Warner Bros. Discovery. Care este miza procesului
Externe
Paramount Skydance duce în instanță disputa cu Warner Bros. Discovery. Care este miza procesului
Republicanii vor să impună prin lege anexarea Groenlandei. Reglementarea îi va permite lui Trump acțiuni militare
Externe
Republicanii vor să impună prin lege anexarea Groenlandei. Reglementarea îi va permite lui Trump acțiuni militare
Ultima oră
23:31 - Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
23:25 - Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”
23:23 - Temperaturile scăzute, pericol real pentru sănătate! Dr. Vasi Rădulescu avertizează: „Nu e de joacă”
23:04 - Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
22:42 - Ger cumplit în Laponia! Reacţia unei românce la -43°C a devenit virală pe TikTok: „Niciodată nu a fost atât de frig” (VIDEO)
22:39 - Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…
22:31 - SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
22:13 - Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
21:53 - Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
21:47 - După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani