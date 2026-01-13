Mark Ruffalo, actorul care îl interpretează pe Hulk, l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, în timpul unui interviu acordat pe covorul roșu la Globurile de Aur. Actorul, în vârstă de 58 de ani, s-a alăturat altor vedete în protestul împotriva administrației Trump la ceremonia de duminică de la , purtând insigne pe care scriu „BE GOOD” și „ICE OUT” în onoarea lui Renee Nicole Good, care a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis săptămâna trecută.

Întrebat de un jurnalist ce reprezenta insigna pe care o purta, Ruffalo s-a oprit și a spus: „Aceasta este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, relatează .

Cum a comentat Mark Ruffalo acțiunile lui Donald Trump din Venezuela

Actorul a continuat să-l critice pe Trump pentru recentele operațiuni militare din Venezuela, adăugând: „Suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care am invadat-o ilegal. El spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria sa moralitate, dar tipul este un infractor condamnat; un violator condamnat. Este un pedofil.”

Trump a fost condamnat pentru 34 de capete de acuzare pentru falsificarea unor documente în mai 2024. La începutul acelui an, un juriu l-a găsit vinovat de abuz sexual asupra lui E. Jean Carroll în 1996, dar nu a fost niciodată condamnat, dat fiind faptul că a fost un proces civil. Însă, Trump nu a fost niciodată acuzat de pedofilie.

„Este cea mai rea ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip pentru cea mai puternică țară din lume, atunci suntem cu toții în mare bucluc”, a spus Ruffalo înainte de a concluziona: „Deci, asta (n.r. insigna) este pentru bine. Asta este pentru oamenii din Statele Unite care sunt terorizați și speriați astăzi. Știu că sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Și ceea ce văd întâmplându-se aici nu este America.”

Pe lângă Ruffalo, care a fost nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă TV, dar a pierdut în fața lui Noah Wyle, alte vedete care au purtat insignele campaniei pentru a protesta împotriva lui Trump și a ICE au fost Jean Smart, Wanda Sykes, Ariana Grande și Natasha Lyonne.

Cum a răspuns Casa Albă declarațiilor actorului

Când a fost solicitată un răspuns la comentariul lui Ruffalo, Casa Albă a direcționat The Independent către o postare pe X a directorului de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care îl numea pe Ruffalo „unul dintre cei mai răi actori din industrie”.

„Mai impresionant este că este o ființă umană și mai rea, fiindcă spune minciuni sfruntate, pentru că în adâncul sufletului se urăște pe sine că, în mod conștient, a supus publicul la prestația sa oribilă”, a spus Cheung.