Marta Fascina, iubita lui Berlusconi, a câștigat un nou mandat în Sicilia. Contracandidații săi au criticat-o că nu a pus piciorul acolo decât în vacanță

Iubita fostului premier a câștigat un nou mandat în parlament. Marta Fascina a fost realeasă deputat în Sicilia. În acest context, ea a fost criticată de contracandidații săi au criticat-o pentru că nu a fost văzută acolo, decât în vacanță.

Marta Fascina a fost realeasă în colegiul uninominal din Marsala, unde a contabilizat aproximativ 36% din voturi. Ea acâștigat la o diferență de nouă puncte procentuale față de Vita Martinciglio, din partea M5S (Movimento 5 Stelle – n.r.), candidata care s-a clasat pe locul doi. Pe locul trei se află Antonio Ferrante, candidatul Partidului Democrat.

Contracandidații au acuzat-o că nu a fost să se întâlnească cu electoratul

În ultimele săptămâni, spiritele au fost încinse la Marsala din cauză că Marta Fascina nu a venit deloc să se întâlnească cu electoratul.

„Nu este normal să nu fi pus niciodată piciorul în Marsala, dar cu această lege electorală stupidă oamenii au votat pentru partid, nu pentru Fascina. Ea a fost candidată în Sicilia pentru că a venit aici în vacanță. E normal? Am avut o campanie electorală minunată, am strâns 28.000 de voturi. Am făcut o treabă extraordinară, dar rezultatul la nivel național este acesta”, a declarat Antonio Ferrante, candidatul de pe locul trei.

De asemenea, Ferrante a criticat campania de comunicare a Partidului Democrat, care nu a reușit să răspundă problemelor pe care le au oamenii.

Într-un interviu, acordat pentru Libero, Marta Fascina a menționat că decizia de a se candida a fost a partidului și ea a acceptat cu „entuziasm și mândrie”.

„Sicilia este o regiune minunată, pe care o cunosc de când eram mică, tatăl meu mă ducea acolo în vacanță”, a spus ea la vremea respectivă, potrivit

Marta Fascina și Silvio Berlusconi s-au căsătorit simbolic

Marta Fascina s-a născut în 1990 în Melito Porto Salvo, în provincia Reggio Calabria și a crescut în Portici, în provincia Napoli. Ea a absolvit Universitatea din Roma fiind licențiată în literatură și filosofie.

În martie, , s-a căsătorit simbolic cu iubita sa, mai tânără cu 53 de ani. Cei doi nu s-au putut căsători oficial din cauza disputei legate de moștenire.

În pofida faptului că nu a fost o legătură oficială, Marta Fascina a organizat totul la cel mai înalt nivel. Mireasa a purtat o rochie de dantelă, valoarea căreia este etimată la 20.000 de euro. Surse apropiate acestora au menționat că întreaga petrecere ar fi costat aproximativ 400.000 de euro.