B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba

Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 18:30
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Foto: Hepta - Ferrari Press Agency / Netflix

Meghan Markle a povestit în serialul With Love, Meghan despre cadourile speciale și pline de semnificație pe care i le-a oferit lui  Harry la împlinirea vârstei de 40 de ani.

Printre acestea, o șapcă inscripționată „PH 40” și o farfurie pictată manual cu mesajul „Good morning, my love”, informează People.

Cuprins:

  • Cum a fost dezvăluit cadoul pentru Harry
  • Ce alte detalii a oferit Meghan
  • Ce alte experiențe au apărut în viața ducesei

Cum a fost dezvăluit cadoul pentru Harry

Într-un episod din sezonul 2 al serialului With Love, Meghan, aceasta a spus că a realizat un obiect personalizat pentru soțul ei.

„Acum ne îndreptăm spre lucruri care îmi aduc fericire. Eu port mereu o șapcă. Am creat aceste șepci pentru soțul meu, de ziua lui, când a împlinit 40 de ani, pentru el și prietenii săi”, a spus Meghan Markle, potrivit sursei citate.

Ce alte detalii a oferit Meghan

Pe lângă cadoul pentru Harry, Meghan a arătat și alte obiceiuri de călătorie. Aceasta preferă să se îmbrace în nuanțe unice „nu pentru că e trendy, ci pentru că e simplu”. În plus își aduce cu ea fotografii cu soțul și copiii, Archie și Lilibet.

„Sunt o persoană sentimentală în acest sens. Desigur, poți să te uiți pe telefon, dar nu e același lucru”, a mai spus Meghan Markle, potrivit aceleiași surse.

Ce alte experiențe au apărut în viața ducesei

Într-o escapadă cu o prietenă apropiată, Heather Dvorak, Meghan a participat la un atelier de ceramică, unde a creat o farfurie pictată manual cu mesajul „Bună dimineața, dragostea mea”. De asemenea, au vizitat un mixolog, o experiență care i-a adus aminte de vechile sale locuri de muncă din Los Angeles.

„N-am fost niciodată barman. Am fost o gazdă foarte bună. Știam care e drumul meu și am rămas pe el”, a mai declarat aceasta potrivit aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Externe
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Eveniment
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Eveniment
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
Eveniment
Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
Eveniment
Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Externe
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
Eveniment
România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
Eveniment
Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
Pas important pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu. Cât a costat studiul de fezabilitate
Eveniment
Pas important pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu. Cât a costat studiul de fezabilitate
Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice
Eveniment
Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice
Ultima oră
19:27 - Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
19:15 - O practică periculoasă din Grecia a atras atenția autorităților. Zeci de tineri își riscă zilnic viața de dragul distracției
19:08 - Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General”
18:59 - Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
18:38 - Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
18:23 - Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
18:05 - Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
18:01 - Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
17:35 - Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
17:33 - România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice