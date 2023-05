Meniul bizar cu care un restaurant din Taiwan a dat lovitura / Le oferă clienţilor tăiţei cu carne de izopode gigantice

Un izopod gigantic cu 14 picioare a devenit principala atracţie din meniul unui restaurant de tăiţei din Taipei şi clienţii stau la coadă, atât pentru a fotografia produsul culinar cât şi pentru a-l gusta, relatează Newsweek.ro.

Încă de când localul „The Ramen Boy” a lansat în ediţie limitată bolul de tăiţei cu izopode la 22 mai, proclamând în social media că „în sfârşit am găsit ingredientul de vis”, peste 100 de clienţi s-au înscris pe lista de aşteptare pentru a putea mânca în acest restaurant, relatează .

„Este foarte atractiv datorită modului cum arată – arată foarte drăguţ”, a declarat proprietarul în vârstă de 37 de ani al restaurantului, care s-a prezentat drept domnul Hu, în timp ce ţinea un izopod gigantic în mână pentru clienţii care făceau poze.

