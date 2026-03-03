B1 Inregistrari!
Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru" (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 12:00
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Jon Stewart, despre „președintele vorbăreț”
  2. Trump, bombele și draperiile

Președintele american Donald Trump a fost criticat și ironizat de Jon Stewart, prezentatorul emisiunii „The Daily Show”, pentru că n-a fost transparent în privința operațiunilor SUA în Iran.

Jon Stewart, despre „președintele vorbăreț”

„Lucrul interesant despre acest război, care abia a început, e că în mod evident a fost planificat de mult timp și, cu toate acestea, poporului american i s-au spus foarte puține despre justificarea și scopurile lui.

De fapt, preşedintele vorbăreţ, în mod normal, a avut o ocazie cu presa duminică seara, după ce s-a întors de la Mar-a-Lago la Casa Albă, unde sunt sigur că ar vrut să clarifice lucrurile și să ne liniștească”, a spus Jon Stewart, ironic.

Trump, bombele și draperiile

Prezentatorul l-a ironizat apoi pe Trump pentru că, la ceremonia de acordare a Medaliei de Onoare, discursul său a deraiat bizar de la război la perdelele din Casa Albă: „Îmbunătăţim clădirea. Vedeţi acea draperie frumoasă? Am ales acele draperii în primul meu mandat!”.

Stewart l-a comparat pe Donald Trump cu „un copil de 3 ani care se lasă ușor distras de ceva strălucitor de pe perete” și a constatat amar: „nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru”.

