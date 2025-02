Mesaj dur de la SUA pentru Ucraina. Consilierul pentru securitate națională al lui Trump: „Trebuie să reducă tonul”

SUA continuă să facă presiuni pe care îl îndeamnă să își limiteze criticile și să semneze cât mai repede un acord referitoar la cedarea mineralelor țării.

Mesaj dur de la SUA pentru Ucraina

Mike Waltz, consilierul Casei Albe pentru securitate naţională a transmis că din acordul privind mineralele rare și criticile față de modul în care Trump negociază pacea sunt de neacceptat, conform

„Trebuie să reducă tonul, să analizeze cu atenţie şi să semneze acest acord”, a declarat Mike Waltz.

Declarația lui Waltz vine la o zi după ce Trump și Zelenski și-au schimbat reproșuri dure. Trump l-a numit pe Zelenski „dictator”, iar Zelenski a spus că Trump trăiește într-o bulă de dezinformare și accepta perspectiva Moscovei.

Liderii ucraineni și europeni au condamnat discuțiile de pace dintre SUA și Rusia de la care au fost excluși, dar Waltz a negat că aliații Statelor Unite și Ucraina nu au fost consultați.

„Există un termen pentru asta în diplomaţie. Se numeşte shuttle diplomacy (navetă diplomatică), pentru că aducerea tuturor la masă deodată nu a funcţionat în trecut. Aşa că am angajat o parte, am angajat cealaltă parte şi apoi vom avea un proces care va merge mai departe sub îndrumarea şi conducerea preşedintelui Trump”, a precizat Mike Waltz.

Zelenski a respins acordul mineralelor

Legat de acordul pentru mineralele rare ucrainene, Trump l-a trimis, săptămâna trecută, la Kiev pe secretarul Trezoreriei, pentru a impune Ucrainei să plătească SUA o parte din PIB mai mare decât despăgubirile impuse Germaniei în baza Tratatului de la Versailles în 1919.

Acordarea mineralelor rare a fost ideea lui Zelenski, dar acesta a refuzat să semneze documentul în termenii propuși de SUA, ceea ce l-a înfuriat pe Trump.

Acordul prevedea o compensație de 500 de miliarde de dolari pentru ajutorul de 175 de miliarde de dolari acordat de SUA din 2022.

„Eu apăr Ucraina, nu pot să vând ţara. Asta e tot”, a explicat Zelenski.

Donald Trump a declarat că va mai propune încă o dată acordul și dacă președintele ucrainean se va opune și de aceasă dată a amenințat că lucrurile nu îl vor face pe Zelenski „prea fericit”.