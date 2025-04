Mesajul de condoleanțe al guvernului israelian pentru Papa Francisc a fost șters. Care este motivul

șters o postare de pe rețelele de socializare în care transmitea condoleanțe pentru moartea Papei Francisc fără a explica motivul, dar un ziar israelian a dezvăluit care a fost cauza.

Luni, contul @Israel a postat pe X un mesaj de condoleanțe pentru Papa Francisc: „Odihneşte-te în pace, Papă Francisc. Fie ca amintirea lui să fie o binecuvântare”. Alături de mesaj era o poză cu Papa la Zidul Plângerii de la Ierusalim, conform

Apoi, postarea a fost ștearsă „din greșeală” pentru că Papa a făcut „declarații împotriva Israelulul” privind conflictul din Gaza. Defunctul suveran Pontif a transmis, în noiembrie, că lumea trebuie să studieze dacă războiul Israelul din Gaza este un genocide al poporului palestianian.

În ianuarie, Papa Francisc a descris ca fiind „rușinoasă”, cee ace a adus critici din partea rabinului șef al Romei, care l-a acuzat pe papa de „indignare selectivă”.

Israel’s official account deleted its post offering condolences for Pope Francis’s death after being exposed and attacked in the replies.

— Suppressed News. (@SuppressedNws)