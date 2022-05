Mesajul primei doamne a SUA după vizita în România: „Inimile noastre nu au graniţe”

Jill Biden, Prima Doamnă a Statelor Unite, a transmis un mesaj pe contul său de Twitter, în care pe care a întâlnit-o în timpul vizitei de săptămâna trecută în România: „Inimile noastre nu au graniţe”.

Jill Biden a vizitat România , forțate să fugă în urma invaziei ruse.

Prima doamnă a SUA a scris pe Twitter că pe care i-a întâlnit în turneul european.

„Cum spunea o mamă româncă: inimile noastre nu au graniţe”, a scris Jill Biden. „Ne angajăm să sprijinim Ucraina, poporul ucrainean şi aliaţii şi partenerii noştri”, a adaugat aceasta.

Vineri şi sâmbătă , iar duminică în Ucraina și Slovacia.

În prima zi a vizitei sale în România, prima-doamnă a Statelor Unite s-a dus mai întâi la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, unde a luat masa alături de soldații americani, înainte de veni la București.

Primele doamne din SUA și România, Jill Biden și Carmen Iohannis, au mers sâmbătă la Școala „Uruguay” din București, acolo unde au discutat cu profesorii români și ucraineni, dar și , iar despre evenimentul inedit a vorbit și presa americană.

I am returning home to the United States carrying with me the stories of the mothers and children I met.

As a Romanian mother said: „our hearts have no borders.” 💕

We are committed to supporting Ukraine, the Ukrainian people, and our Allies and partners.

— Jill Biden (@FLOTUS)