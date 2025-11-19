Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA în România, a fost audiat joi, la Washington, în Comisia pentru Afaceri Externe a Congresului. Audierea este parte a procesului de validare a nominalizării sale.

Darryl Nirenberg subliniază importanța relației cu România

Relaţia Statelor Unite cu România nu a fost niciodată mai importantă ca acum. Este aprecierea lui Darryl Nirenberg, viitorul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite, nominalizat în România. El a fost audiat în alături de alți oficiali propuși de ca ambasadori. Audierea a fost transmisă live pe pagina de internet a comisiei.

Viitorul ambasador a subliniat importanța strategică a României, ca aliat-cheie în NATO, la Marea Neagră. El a precizat că țara noastră, în care va fi ambasador, oferă multe oportunități pentru afacerile americane. De asemenea, are potențial în ceea ce privește resursele energetice.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a spus diplomatul.

Angajamentul asumat de viitorul ambasador

Darryl Nirenberg a anunțat că se angajează să promoveze agenda lui Donald Trump, „America pe primul loc”, dacă va fi confirmat ambasador la București. El a arătat că se va concentra pe aprofudnarea cu România. De asemenea, a declarat, va face demersuri pentru consolidarea relațiilor comerciale și de investiții

„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda «America pe primul loc» a preşedintelui (Donald) Trump şi să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură şi mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranţei americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această ţară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate şi mă voi concentra pe consolidarea relaţiilor noastre comerciale şi de investiţii. Voi promova exporturile americane, voi susţine companiile americane şi voi încuraja investiţiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, a declarat Nirenberg.

În acest context, el a declarat că nominalizarea ca ambasador la București reprezintă o onoare pentru care le este recunoscător lui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio.

„Această nominalizare este onoarea vieţii mele, pentru care sunt recunoscător preşedintelui Trump şi secretarului (de stat, Marco – n. red.) Rubio. Aştept cu nerăbdare, dacă voi fi confirmat, să colaborez îndeaproape cu această comisie pentru a consolida relaţia noastră cu România şi pentru a promova interesele naţionale ale Americii în străinătate", a pledat viitorul ambasador.

Darryl Nirenberg provine dintr-o familie de emigranți est-europeni

Viitorul ambasador a subliniat că nominalizarea sa pentru funcţia de ambasador în România este „profund semnificativă”. Darryl Nirenberg a declarat că bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est, iar el însuşi a fost martor la desfăşurarea istoriei după căderea comunismului. În acest sens a amintit de căderea Zidului Berlinului şi de revoluțiile anticomuniste din 1989.

„Dacă voi fi confirmat, totul ar căpăta un sens deplin”, a remarcat el.

Nirenberg a fost nominalizat în luna mai în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România de Donald Trump. În prezent, conform procedurilor, el parcurge mai multe etape procedurale până ce va fi validat de Senatul SUA.