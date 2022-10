Mexic: 57 de elevi au ajuns la spital cu simptome de otrăvire

57 de elevi ai unei școli din Mexic au ajuns la spital, vineri, după ce au acuzat stări de rău. Medicii spun că au fost intoxicați cu o substanță neidentificată. Starea copiilor este stabilă, doar unul dintre aceștia a avut simptome mai grave și a fost transportat la un spital din capitala statului, potrivit

Medicii nu au reușit să identifice substanța ingerată de copii, dar este posibil ca această să fi provenit din apă sau alimente contaminate. Au fost efectuate 15 examene toxicologice care au ieşit toate negative pentru droguri, după ce au circulat în presa locală şi pe reţelele de socializare informaţii că studenţii ar fi fost testaţi pozitiv pentru cocaină.

Acesta este al treilea episod de otrăvire din şcolile din Chiapas, raportată în mass-media locală în ultimele două săptămâni. Din 23 septembrie, au avut loc alte două cazuri de otrăvire în masă în oraşul Tapachula, care au afectat zeci de elevi.

