Momente de groază la o biserică mormonă din Grand Blanc, Michigan. Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar cel puțin alte opt rănite după un atac armat și un incendiu.
Totul a început duminică în jurul orei locale 10.25, la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din Michigan, a declarat şeful poliţiei din Grand Blanc, William Renye.
Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar cel puțin alte opt au fost rănite. Atacatorul, a fost, în cele din urmă, împușcat.
Suspectul a fost identificat drept Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, din orașul vecin Burton. El a fost împușcat mortal de ofițerii de poliție, în urma atacului armat de la biserică.
Bărbatul a servit în pușcașii marini din iunie 2004 până în iunie 2008 și a fost trimis în Irak, conform Sky News.
Conform poliției, Sanford a condus un vehicul prin ușile din față ale bisericii înainte de a deschide focul cu o pușcă de asalt.
Ulterior, el a ieșit din vehicul și a început să tragă în oamenii care participau la slujba de duminică, înainte de a declanșa în mod deliberat incendiul.
Incendiul a fost stins, dar autoritățile cred că vor găsi și alte victime în clădirea carbonizată.
Șeful Renye spune că atunci când au izbucnit focurile de armă, oamenii din interiorul bisericii s-au pus în pericol pentru a-i proteja pe copii.
Renye a mai spus că ofițerii de aplicare a legii au ajuns la biserică în 30 de secunde după ce au primit un apel la 911.
Suspectul a fost „neutralizat” în parcarea din spate în opt minute de un ofițer al Departamentului de Resurse Naturale și un ofițer din Grand Blanc Township.
Guvernatorul statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat: „Inima mea se frânge pentru comunitatea Grand Blanc”.
„Violența oriunde, în special într-un lăcaș de cult, este inacceptabilă. Sunt recunoscătoare primilor respondenți care au acționat rapid”, a adăugat.