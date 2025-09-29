B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite

Selen Osmanoglu
29 sept. 2025, 08:11
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cine e atacatorul
  3. Cum a acționat Sanford
  4. Cum au acționat polițiștii
  5. Mesajul guvernatorului din Michigan

Momente de groază la o biserică mormonă din Grand Blanc, Michigan. Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar cel puțin alte opt rănite după un atac armat și un incendiu.

Ce s-a întâmplat

Totul a început duminică în jurul orei locale 10.25, la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din Michigan, a declarat şeful poliţiei din Grand Blanc, William Renye.

Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar cel puțin alte opt au fost rănite. Atacatorul, a fost, în cele din urmă, împușcat.

Cine e atacatorul

Suspectul a fost identificat drept Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, din orașul vecin Burton. El a fost împușcat mortal de ofițerii de poliție, în urma atacului armat de la biserică.

Bărbatul a servit în pușcașii marini din iunie 2004 până în iunie 2008 și a fost trimis în Irak, conform Sky News.

Cum a acționat Sanford

Conform poliției, Sanford a condus un vehicul prin ușile din față ale bisericii înainte de a deschide focul cu o pușcă de asalt.

Ulterior, el a ieșit din vehicul și a început să tragă în oamenii care participau la slujba de duminică, înainte de a declanșa în mod deliberat incendiul.

Incendiul a fost stins, dar autoritățile cred că vor găsi și alte victime în clădirea carbonizată.

Cum au acționat polițiștii

Șeful Renye spune că atunci când au izbucnit focurile de armă, oamenii din interiorul bisericii s-au pus în pericol pentru a-i proteja pe copii.

Renye a mai spus că ofițerii de aplicare a legii au ajuns la biserică în 30 de secunde după ce au primit un apel la 911.

Suspectul a fost „neutralizat” în parcarea din spate în opt minute de un ofițer al Departamentului de Resurse Naturale și un ofițer din Grand Blanc Township.

Mesajul guvernatorului din Michigan

Guvernatorul statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat: „Inima mea se frânge pentru comunitatea Grand Blanc”.

„Violența oriunde, în special într-un lăcaș de cult, este inacceptabilă. Sunt recunoscătoare primilor respondenți care au acționat rapid”, a adăugat.

