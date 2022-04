Ministrul Dmitro Kuleba: Ucraina plătește acum pentru greșelile făcute de Franța și Germania

Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe, a susținut că războiul nu ar fi avut loc dacă țara sa era acum membră NATO. Numai că am ajuns în acest punct și asta din cauza Franței și Germaniei, care au comis o greșeală strategică în 2008, a acuzat Kuleba. O aluzie la summitul alianței care a avut loc la București, summit al cărui rezultat a fost criticat și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Fostul cancelar german Angela Merkel a răspuns deja acuzațiilor, spunând că-și „asumă” decizia de atunci.

Kuleba, despre rolul indirect al Germaniei și Franței în izbucnirea războiului

„Dacă eram ţară membră a NATO, acest război nu ar fi avut loc”, a spus Kuleba, într-un interviu pentru NBC.

El a punctat că decizia Franței și Germaniei de a se opune aderării Ucrainei la NATO a fost pentru care țara sa plătește acum.

Ministrul a mai criticat Germania și pentru faptul că nici acum nu susține pe deplin Ucraina: „Dacă nu am pierde o mulţime de timp discutând despre (arme) defensive contra ofensive şi despre ce are nevoie şi ce nu are nevoie Ucraina, am fi fost acum într-o poziţie diferită, mult mai puternică”.

Dmiro Kuleba a mai susținut că Ucraina propune NATO o înțelegere corectă: „Voi ne furnizaţi tot ce avem nevoie, iar noi luptăm ca voi să nu trebuiască să intraţi în luptă când Putin va decide să testeze Articolul 5 al Tratatului NATO şi să atace una dintre ţările alianței”.

La fel ca Zelenski, Kuleba a spus că ucrainenii știu să lupte, dar au nevoie de arme.

Criticile lui Zelenski. Reacția lui Merkel

Rezultatele summitului NATO de la București din 2008 recent și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Atunci, în 2008, refuzul de a accepta Ucraina în alianță a fost ascuns în spatele unor declarații diplomatice optimiste conform cărora țara putea deveni, la un moment dat, membră a alianței. Frica absurdă a unor politicieni față de Rusia a fost ascunsă. (…) În cei 14 ani de la această eroare de calcul, Ucraina a trecut printr-o revoluție și opt ani de război în Donbas. Acum luptăm pentru viețile noastre”, a spus Zeleneski.

El a adresat apoi o invitație: „Îi invit pe doamna Merkel și pe domnul Sarkozy să viziteze Bucha și să vadă la ce a dus politica de 14 ani de concesii față de Rusia. Să vadă cu ochii lor femeile și bărbații torturați”.

Fostul cancelar german Angela Merkel a refuzat invitația și s-a limitat la decizia din 2008.