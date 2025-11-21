B1 Inregistrari!
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România

Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România

Adrian Teampău
21 nov. 2025, 23:55
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Avion Challenger Sursa foto; captura You Tube
Un avion Challenger al armatei americane ar fi executat o misiune de observație în apropierea litoralului rusesc al Mării Negre. Acest tip de aeronavă este folosit în misiuni de spionaj.

Avion Challenger în misiune pe litoralul rusesc

Misiunea aeronavei de recunoaștere a armatei americane s-a desfășurat în dimineața zilei de vineri, 21 noiembrie, potrivit publicației britanice Daily. Confor sursei citate, un avion Challenger ar fi decolat din România, de la baza Mihail Kogălniceanu, din apropiere de Constanța. De altfel, articolul este ilustrat cu o diagramă de zbor care prezintă detaliile misiunii.

Aparatul ar fi zburat mai multe ore deasupra Mării Negre, până spre țărmurile de est, în cercuri strânse, în spațiul aerian internațional. Autorii articolului au relatat că aparatul ar fi vizat, parcă, ceva anume, în această zonă. Datele arată că aeronava s-a apropiat până la aproximativ 96 de kilometri de peninsula Crimeea, ocupată de Rusia. În peninsulă se află cantonată o forță militară rusească importantă.

Din vecinătatea peninsulei Crimeea, aparatul a zburat spre est, în direcția orașului Soci, stațiunea aflată în apropierea Georgiei.

Temerile liderilor din statele NATO

Zborul acestui avion Challenger este plasat în contextul unor declarații îngrijorătoare ale unor înalți demnitari din țările NATO. Astfel, generalul polonez Wiesław Kukuła a avertizat că Rusia a intrat într-o fază completă de pregătire pentru nou război.

Acesta a susținut că Putin pregătește un posibil atac asupra teritoriului NATO. Rusia desfășoară atacuri cibernetice și operațiuni de sabotaj menite să „creeze condiții favorabile pentru agresiune pe teritoriul polonez”.

Declarațiile generalului polonez au fost urmate, câteva ore mai târziu, de o ieșire a premierului polonez Donald Tusk. Acesta a dezvăluit că o linie de cale ferată dintre Varșovia și Lublin, a fost distrusă. Această linie ferată este vitală pentru ajutorul occidental destinat Ucrainei.

Administrația SUA a declanșat o adevărată furtună politică prin cea mai recentă propunere de pace pentru Ucraina. Guvernul de la Kiev consideră că acest plan i-ar oferi lui Putin tot ce nu a reușit să câștige pe câmpul de luptă.

Ce dotări are acest tip de avion Challenger

O aeronavă de tipul celei la care face referire publicația britanică este dotată cu echipament performant de observație și spionaj. Un avion Challenger este echipat cu un radar puternic de scanare la sol și poate dispune de o tehnologie secretă de detectare a semnalelor.

Aparatul este echipat cu sisteme care permit interceptarea comunicațiilor și care permit urmărirea mișcărilor de trupe în timp real.

Apariția bruscă a unui asemenea aparat în apropierea Rusiei, care înlocuiește supravegherea de rutină, realizată cu drone, dă temei zvonurilor că Statele Unite s-ar pregăti pentru o nouă escaladare în relația cu Rusia.

