Armata rusă a revendicat ocuparea oraşului ucrainean Kupiansk în vreme ce Vladimir Putin se afla în vizită la un centru de comandă al trupelor.

Comandantul grupării de trupe Vest, Serghei Kuzovlev, i-a raportat lui , aflat în vizită într-un centru de comandă, că a preluat controlul în oraș. Kuzovlev a apărut, raportându-i lui Putin „eliberarea orașului Kupiansk”, într-un clip televizat. Armata rusă a revendicat, joi, capturarea acestei localități, o redută a armatei ucrainene din provincia Harkov. Este unul dintre oraşele în care forțele rusești au avansat în ultimele săptămâni.

Din informațiile anterioare se știa că trupele ucrainene se află în dificultate în acest sector al frontului, la fel ca și în alte zone, relatează AFP.

Oraşul Kupiansk, care avea o populaţie de circa 55.000 de locuitori înainte de război. Localitatea a fost ocupată timp de câteva luni în 2022. Ulterior, a fost recucerit de armata ucraineană, în urma unei contraofensive, în luna septembrie a aceluiași an. În luptele care au urmat, Ucraina a eliberat cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia în Harkov.

Vladimir Putin a vizitat joi unul dintre centrele de comandă ale trupelor ruse care luptă pe frontul ucrainean. El a avut o întâlnire cu şeful Statului Major al armatei ruse, . Informația a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta nu a dat detalii despre locația în care a mers Putin, dacă se află pe teritoriul rus sau în Ucraina ocupată.

💊Putin put on camouflage and declared that the goals of the “special military operation” must be “unconditionally achieved” Meanwhile, Gerasimov claims that Kupiansk has been “liberated” and is fully controlled by Russian forces. The whole circus took place at one of the… — NEXTA (@nexta_tv)

Generalul Gherasimov susține că trupele sale înaintează

În timpul acestei întâlniri, generalul Gherasimov a susţinut că armata rusă continuă să-şi extindă zona de control în regiunea Dnipropetrovsk. Este vorba despre regiunea din partea central-estică a Ucrainei, în care au pătruns în vara care a trecut. De asemenea, Gherasimov a afirmat că trupele înaintează și în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Aici au fost înregistrate avansuri, în ultimele săptămâni, după luni de blocaj.

Şeful Statului Major rus a raportat de asemenea o „ofensivă reuşită” la Pokrovsk. Este vorba despre un centru logistic cheie pentru armata ucraineană. Există temeri că acest centru ar putea cădea în curând sub . Gherasimova a raportat progrese și la Siversk, un alt oraş ucrainean pe care Rusia încearcă să-l ocupe.

„Trupele (…) avansează practic pe toate fronturile”, a mai susţinut Gherasimov în faţa lui Putin.

Indicația dictatorului de la Kremlin a fost ca trupele ruse să realizeze necondiționat „obiectivele operaţiunii militare speciale”, numele pe care l-a dat invaziei în Ucraina.