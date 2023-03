Moment înspăimântător surprins de un turist pe o plajă din Australia. Un șarpe „canibal” a fost filmat în timp ce înghite un alt șarpe (FOTO)

Moment înfricoșător surprins pe o plajă din Australia. Un turist a filmat un șarpe din rasa Dugite în timp ce înghițea un alt șarpe „canibal”, potrivit Daily Star, notează .

Mare i-a fost mirarea unui turist care se plimba pe plaja Binningup Beach din Australia de Vest, când a observat un șarpe care mânca o altă reptilă din aceeași rasă.

Cele două reptilele se rostogoleau în fața bărbatului, iar acesta a decis să le filmeze cu telefonul mobil, crezând că se împerechează.

Apoi a realizat că unul dintre șerpi îl mânca pe celălalt. Imaginile șocante arată cum șarpele de un metru lungime zdrobește capul inamicului său și începe să-l mănânce.

