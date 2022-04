Momentul în care un tanc rusesc a deschis focul asupra unui biciclist din regiunea Bucea a fost surprins de o dronă (VIDEO)

Tragediile din Ucraina se țin lanț, iar în orașul Bucea o serie de atrocități s-au petrecut în ultimele săptămâni. După ce au fost descoperite trupurile neînsuflețite ale civililor, așezate pe o stradă din suburbia Kievului, a apărut în spațiul public și un videoclip, filmat cu drona, în care se vede cum tancurile rusești deschid focul asupra unui biciclist.

În Bucea, civilii au fost împușcați pe străzi de către armata rusă, în timp ce forțele invadatoare au ocupat regiune din apropierea Kievului.

Momentul în care tancurile rusești au deschis focul asupra unui civil pe bicicletă din Bucea a fost surprinse de o dronă, iar videoclipul a apărut în mediul online în ultimele zile.

Imaginile au fost surprinse în data de 3 martie, atunci când drona urmărea coloana de tancuri rusești. Totuși, este surprins și un moment cu totul și cu totul terifiant. Coloana de tancuri rusești se întâlnește cu un civil care mergea pe bicicletă pe o stradă ce străbate ce străbătea un cartier avariat de bombardamente.

Bărbatul cotește la un moment și ajunge pe o stradă unde se aflau un tanc și o blindată, iar din imagini se vedem cum acestea deschid focul asupra individului, de la o distanță de 150 de metri.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed

— Bellingcat (@bellingcat)