Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs

24 nov. 2025, 16:37
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce a declarat compania care a creat robotul umanoid intrat în Cartea Recordurilor
  2. Care sunt principalele sarcini pe care le poate îndeplini robotul

Un robot umanoid chinez a intrat în Cartea Recordurilor Guinness  după ce a străbătut pe propriile picioare peste 100 de kilometri. Distanța, cea mai lungă parcursă vreodată de un robot umanoid, a fost străbătută în decursul a trei zile, informează AFP.

 

 

 

Ce a declarat compania care a creat robotul umanoid intrat în Cartea Recordurilor

Cu o înălțime de 169 de centimetri și deplasându-se pe două picioare, robotul AgiBot A2 a plecat din orașul Suzhou, din estul Chinei, și a ajuns în cartierul istoric Bund din metropola Shanghai. Și-a început călătoria în seara zilei de 10 noiembrie și ajuns la destinație pe 13 noiembrie, au raportat reprezentanții Guinness Book.

Compania AgiBot a precizat că, în timpul cursei sale, robotul „a străbătut suprafețe variate”, ținând totodată cont și de codul rutier.

Videoclipuri promoționale îl arată pe Agibot A2, cu structura sa atletică, vopsit în negru și argintiu, mergând încet și precaut de-a lungul mai multor drumuri, în încercarea de a ajunge la Shanghai.

Care sunt principalele sarcini pe care le poate îndeplini robotul

Robotul A2 a fost creat pentru a îndeplini sarcini precum servirea clienților. Poarte purta o conversație și poate înțelege limbajul folosit de oameni datorită unei funcții care îl ajută să citească pe buze.

Companii din lumea întreagă au intrat în această competiție tehnologică, în care investesc sume uriașe pentru dezvoltarea unor roboți care înțeleg legile fizicii și pot să evolueze în lumea oamenilor.

China este una dintre țările care sprijină firmele în dezvoltarea unor astfel de tehnologii, încercând să se impună ca lider mondial în acest domeniu. În august, orașul Beijing marca o premieră internațională, organizând Jocurilor mondiale ale roboților umanoizi. Peste 500 de mașinării au concurat la baschet, dans și chiar curățenia camerelor de hotel.

Reprezentanții băncii Morgan Stanley estimează că până în 2050, oemnirea va funcționa cu ajutorul a mai mult de 1 miliard de roboți umanoizi.

