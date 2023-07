NASA a descoperit molecule organice conservate pe Marte

Cercetătorii care analizează imaginile și datele obținute de roverul Perseverance de pe Marte au găsit dovezi ale existenței unor molecule organice în craterul Jezero al planetei, ceea ce ar putea oferi dovezi ale ciclurilor de carbon ale planetei și ale capacității sale de a găzdui viața.

Sunt semne că au existat cândva condițiile necesare pentru viață

Descoperirea nu reprezintă în niciun caz o confirmare a faptului că viața a existat cândva pe Marte, dar este un semn că au existat cândva condițiile necesare pentru viață așa cum o cunoaștem noi.

Perseverența investighează multe aspecte ale celei de-a patra planete de la Soare, dar principalul dintre ele este dacă Marte a găzduit sau nu viață în trecutul său străvechi.

Cercetătorii au găsit semnale de molecule organice în toate cele zece ținte pe care Perseverance le-a analizat cu instrumentul SHERLOC (abrevierea de la Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, adică scanarea mediilor locuibile cu ajutorul instrumentului Raman și Luminescence pentru substanțe organice și chimice).

Cercetările recente ale echipei care descriu asociațiile organic-minerale din jurul Jezero au fost publicate joi, în Nature.

Perseverance a cutreierat capătul vestic al craterului Jezero de când a aterizat pe Marte în februarie 2021. De atunci, roverul a colectat mai multe mostre de roci care, dacă totul merge bine, ar trebui să fie aduse pe Pământ la începutul anilor 2030.

Oamenii de știință folosesc camerele de la bordul roverului pentru a studia terenul marțian. Imaginile panoramice ale împrejurimilor roverului oferă dovezi ale locurilor în care râurile curgeau cândva pe planeta acum aridă.

Dacă a existat viață în craterul Jezero, oamenii de știință cred că există șanse mari ca aceasta să fi populat delta unui râu de pe marginea vestică a craterului.