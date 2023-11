Nava rusească Askold ar putea fi imposibil de reparat după atacul ucrainean de pe 4 noiembrie: „Partea superioară este avariată semnificativ” (FOTO)

Biroul de Comunicații Strategice (StratCom) al armatei ucrainene a transmis luni, 6 noiembrie, că transportatorul rusesc de rachete de croazieră Askold a suferit avarii semnificative în urma loviturii Ucrainei asupra Crimeei din 4 noiembrie, ceea ce ar putea fi imposibil de reparat, notează .

Anunțul StratCom a fost insoțit de o fotografie în care se pare că surprinde avariile mari suferite de navă .

Această navă poate transporta până la opt rachete Kalibr, pe care forțele ruse le folosesc pentru a ataca infrastructura din Ucraina. De asemenea, StratCom a remarcat că nava face parte din proiectul rusesc de tehnologie stealth Karakurt.

Comandantul forțelor aeriene Mykola Oleshchuk a declarat pe data de 4 noiembrie că forțele ucrainene au vizat o navă rusă care transporta într-o lovitură asupra Crimeei ocupate de ruși, însă fără a specifica numele acesteia.

Andrii Rijenko, căpitanul marinei ucrainene, a declarat pe 5 noiembrie programului de investigație Schemes al Radio Europa Liberă/Radio Liberty că, potrivit imaginilor din satelit, Askold a fost avariată în atac.

„Puteți vedea că încă plutește, dar partea superioară a navei este avariată semnificativ”, a susținut acesta.

