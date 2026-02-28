Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, sâmbătă seara, că sunt „semne tot mai clare că dictatorul a dispărut”, cu referire la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. În paralel, însă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a afirmat că liderul suprem și președintele iranian sunt „teferi și nevătămați”.

Netanyahu, îndemn pentru iranieni

În mesajul său, Netanyahu i-a îndemnat pe iranieni să iasă în stradă și . „Ajutorul a sosit!”, a spus el, punctând că iranienii au „o șansă unică într-o generație” de a „se elibera de tiranie”.

„Am distrus complexul lui Khamenei și am lichidat comandanții Gărzii Revoluționare și înalți oficiali din domeniul nuclear”, a mai afirmat Netanyahu.

Premierul israelian a precizat apoi că sunt multe că Ali Khamenei a fost ucis, iar casa lui a fost distrusă cu 30 de bombe.

„Ieșiți în stradă în număr mare (și) duceți treaba la bun sfârșit”, i-a mai îndemnat Netanyahu pe iranieni.

Iranul neagă uciderea lui Ali Khamenei

În paralel, purtătorul de cuvânt al MAE iranian a declarat pentru că președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și liderul suprem, Ali Khamenei, sunt „teferi și nevătămați”.

„Da, am mai avut câțiva comandanți uciși în acest act terorist, dar ce contează e că națiunea iraniană, bravele noastre forțe armate iau măsuri pentru a apăra Iranul în cel mai puternic mod posibil”, a mai afirmat oficialul.

Khamenei avea programat un discurs azi, dar care până acum nu a avut loc.