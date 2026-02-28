B1 Inregistrari!
Netanyahu anunță „semne tot mai clare” că Ali Khamenei „a dispărut” / Iranul susține contrariul (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 21:46
Sursa Foto: Hepta.ro / Bestimage / GPO via Bestimage
Cuprins
  1. Netanyahu, îndemn pentru iranieni
  2. Iranul neagă uciderea lui Ali Khamenei

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, sâmbătă seara, că sunt „semne tot mai clare că dictatorul a dispărut”, cu referire la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. În paralel, însă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a afirmat că liderul suprem și președintele iranian sunt „teferi și nevătămați”.

Netanyahu, îndemn pentru iranieni

În mesajul său, Netanyahu i-a îndemnat pe iranieni să iasă în stradă și să-și recâștige libertatea. „Ajutorul a sosit!”, a spus el, punctând că iranienii au „o șansă unică într-o generație” de a „se elibera de tiranie”.

„Am distrus complexul lui Khamenei și am lichidat comandanții Gărzii Revoluționare și înalți oficiali din domeniul nuclear”, a mai afirmat Netanyahu.

Premierul israelian a precizat apoi că sunt multe semne că Ali Khamenei a fost ucis, iar casa lui a fost distrusă cu 30 de bombe.

„Ieșiți în stradă în număr mare (și) duceți treaba la bun sfârșit”, i-a mai îndemnat Netanyahu pe iranieni.

Iranul neagă uciderea lui Ali Khamenei

În paralel, purtătorul de cuvânt al MAE iranian a declarat pentru ABC News că președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și liderul suprem, Ali Khamenei, sunt „teferi și nevătămați”.

„Da, am mai avut câțiva comandanți uciși în acest act terorist, dar ce contează e că națiunea iraniană, bravele noastre forțe armate iau măsuri pentru a apăra Iranul în cel mai puternic mod posibil”, a mai afirmat oficialul.

Khamenei avea programat un discurs azi, dar care până acum nu a avut loc.

