New York Post: Maia Sandu, printre femeile puternice care „se luptă” cu Putin

Ziarul american New York Post a făcut o listă a femeilor conducătoare puternice care se „luptă” cu președintele rus Vladimir Putin. Printre cele cinci nume de femei pe care americanii ar trebui să le cunoască, se regăsește și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, notează

Moldova rămâne rămas ferm pro-occidentală

„Probabil că mai puțin observate, dar la fel de importante: în întreaga Europă, femeile sunt cele care depășesc granițele politice și geografice care cer încetarea agresiunii brutale a Rusiei”, scrie cotidianul american.

„Maia Sandu, , în vârstă de 50 de ani, rămâne neînfricată ca întotdeauna. Manifestațiile de stradă privind prețurile energiei alimentate de agitația rusă amenință să destabilizeze cea mai săracă țară din Europa.

Sub conducerea lui Sandu, Moldova a acceptat un număr mare de refugiați și a rămas ferm pro-occidentală. Acest lucru, în ciuda faptului că nu are practic forțe armate și este dependentă 100% de gazul rusesc”, menționează New York Post.

„Rusia ocupă parțial Moldova, în zona numită Transnistria. Sandu spune: „Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei ne arată clar prețul libertății”. Ea a candidat pe o platformă de reformă și anticorupție și a câștigat împotriva ei. Influența ei depășește Moldova”, mai scrie cotidianul american.

Cele mai curajoase femei

Printre cele cinci, se mai numără: prima femeie ministru de Externe a Germaniei, Annalena Baerbock, prim-ministra finlandeză Sanna Marin, premierul estonian Kaja Kallas, președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen.

Alte femei ce dau dovadă de duritate față de Rusia, potrivit NWP, sunt: președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, premierul britanic Liz Truss, președinta slovacă Zuzana Caputova și premierul italian Giorgia Meloni, relatează